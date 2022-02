Llaneros / Unión Magdalena

Febrero 06, 2022 - 06:30 a. m.

2022-02-06

Por:

Santiago Cruz Hoyos

Esta semana quedó confirmado que en el fútbol ‘profesional’ colombiano cualquier equipo puede entregar un partido sin que eso tenga consecuencias, como sucedió en el juego entre Llaneros y Unión Magdalena en la B, disputado el domingo 4 de diciembre de 2021 en Villavicencio.



Cuando le consulté sobre el tema al presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dijo que no podía referirse al caso porque ‘todavía está en investigación’, pero confirmó que el torneo actual se sigue jugando como si no hubiera pasado nada extraño: con el Unión Magdalena en la A.

“Seguimos así por ahora. Están trabajando duro para tomar una decisión”, escribió por WhatsApp.



Un directivo de uno de los equipos profesionales que pidió la reserva de su nombre me aseguró que lo más probable es que en los próximos días, ‘tres o cuatro jugadores’ de Llaneros sean sancionados por conducta antideportiva, al permitir los goles del Unión Magdalena sin oponer la más mínima resistencia, “pues hay una recomendación de la Fifa en ese sentido”, pero tanto a los clubes involucrados, y a sus directivos, no les pasará nada.



Se presume que la sanción a los futbolistas sería de entre dos y cinco años en los que no podrán volver a pisar una cancha en un partido oficial.



“Hay directivos que a la vez son abogados penalistas involucrados en este caso, y entre ellos se cuidan, se hacen favores, por eso nunca les pasa nada, y les importa muy poquito lo que diga la prensa, que por cierto no volvió a hablar del tema. Como sucedió con la reventa de boletas en la Federación Colombiana de Fútbol: pagaron una multa de $16 mil millones y los directivos siguen en sus cargos. La impunidad en el fútbol colombiano es total, y eso se está reflejando en los resultados deportivos”.



De otro lado, aunque se comentó que la Fiscalía también cerraría la investigación del juego entre Llaneros y Unión, como lo hizo el Comité de Disciplina de la Dimayor con respecto al Magdalena, no es así. La entidad continúa haciendo averiguaciones en Villavicencio y otras ciudades, así que tanto en el campo penal, como en el económico, podría haber consecuencias. Fortaleza, el equipo perjudicado tras los dos extraños goles que le hizo el Unión a Llaneros, dejó de percibir $2000 millones por no ascender a la primera división.



Una de las pruebas a las que se podría apelar es el concepto de un perito externo especializado, que analice el video de los dos goles del Unión y determine si hubo, o no, un comportamiento irregular por parte de los futbolistas de Llaneros, un equipo cuyas redes sociales están repletas de insultos de hinchas indignados, incluso en Villavicencio, donde algunos prometieron no volver al estadio porque ‘no nos representan’. Los patrocinadores igualmente cada vez se alejan más de un torneo que no garantiza transparencia.



Y, aunque nadie se atreve a decirlo en público, se comenta que al caso Llaneros – Unión los directivos del fútbol colombiano le han ‘bajado el volumen’ mediático, y han sido condescendientes con los equipos involucrados, porque se requieren votos en la Dimayor para lo que se discute actualmente: tanto el regreso del Cúcuta, con José Augusto Cadena al mando, como dónde va a jugar, si en la A o en la B.

En todo caso la burla a los aficionados y el mensaje de fondo de la Dimayor sigue siendo el mismo: jueguen que aquí no pasará nada.