Las están matando

La primera persona con experiencias de vida trans que asesinaron en Colombia durante este 2021 se llamaba Samantha. Trabajaba en el departamento del Tolima como esteticista. Sicarios en moto le dispararon, según las autoridades, “por intolerancia”. Sucedió cuando apenas comenzaba el año, el 2 de enero.



Un mes después, en Cali, mataron a Giovanna Betancourth. Ella también soñaba con ser esteticista para abandonar el trabajo sexual. Decía que era muy peligroso. “El de Giovanna fue un acto brutal de transfeminicidio”, denunció la Fundación Santamaría, la organización que lucha por la defensa de los derechos de la comunidad Lgbti en la ciudad.



Las noticias sobre asesinatos contra personas trans en Colombia son frecuentes. Hace apenas unas semanas, en noviembre, mataron a Estrella. Ocurrió en Segovia, Antioquia, donde la apuñalaron en reiteradas ocasiones. Tenía apenas 28 años. El mismo mes, en Yumbo, asesinaron a ‘Andrea’, cuyo cuerpo fue encontrado en una cancha de Yumbo.



El 7 de diciembre, las Velitas, supuestamente un día de paz, mataron a tres mujeres trans. A ‘La divaza’ la mataron en Riohacha, y a ‘Maní’, en Bogotá. A ambas las apuñalearon. En Santa Marta asesinaron a la líder Cristina Cantillo. Cristina ya había denunciado amenazas de muerte en su contra. “En Colombia es muy difícil ser una mujer trans, es como llevar la muerte a cuestas”, había dicho en una emisora.



Y es cierto. Según el Observatorio Prediva de la Fundación GAAT, en 2021 se han registrado 43 muertes de personas trans en Colombia en hechos relacionados con asesinatos, o muertes derivadas por barreras en el acceso a sus derechos. Eso ubica al país como el segundo en Suramérica donde más matan a personas con experiencias de vida trans, después de Brasil. Y eso que hay un subregistro. No todos los homicidios contra personas trans se reportan de esa manera. En la Fiscalía o en Medicina Legal no existe esa ‘categoría’, luego las estadísticas pueden ser más altas.



Las regiones con más casos confirmados de muertes violentas contra la comunidad Lgbti son el Valle del Cauca, seguida de la región Caribe, Bogotá y Antioquia. El problema, me explica Danne Aro Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GAAT, el grupo de acción y apoyo para las personas con experiencias de vida trans, es que en el país las matan por su condición de trans, sí, pero no es lo único.



Hay, para empezar, una falta de atención del Estado frente a los problemas estructurales de las personas trans, al punto que en razón a su identidad, parecen condenadas a permanecer en lugares donde sus vidas corren peligro todo el tiempo.



Por ejemplo, aunque el trabajo sexual está permitido en el país, es un oficio que no tiene las garantías para que las personas trans lo ejerzan de manera segura. “Nuestras vidas corren peligro a diario porque son tantas las barreras en todos los sentidos, empezando por lo laboral, que el trabajo sexual es el lugar donde nos permiten estar. Por eso permanecemos expuestas: porque estructuralmente se nos niegan nuestros derechos y nos ponen tantas barreras, lo que posibilita que nos asesinen con frecuencia en ciertos lugares”, dice Danne.



A las personas trans también las matan en cirugías estéticas artesanales. Todo se debe a que el sistema de salud no garantiza el acceso a los procedimientos estéticos seguros para hacer el tránsito de identidad que desean. La persona trans es aquella cuya identidad de género es diferente de su sexo asignado. Como no pueden acceder a ello debido a las barreras del sistema de salud, acuden a las clínicas de garaje.



“Entonces todo el tiempo padecemos acciones que se van encadenado hasta que terminan nuestras vidas. Es lo que ocurre todos los días en Colombia”, dice Danne.



En el país, la expectativa de vida de una persona trans es de apenas 35 años...

