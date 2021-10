La lámpara de agua salada

Octubre 31, 2021 - 06:30 a. m.

2021-10-31

Por:

Santiago Cruz Hoyos

Uno de los inventos más extraordinarios que se acaba de lanzar al mundo es colombiano. Se trata de una lámpara que funciona con agua salada. O, para ser exactos, es un generador de energía (tiene entradas USB) que también es lámpara o linterna. El aparato ya está siendo utilizado en rancherías de La Guajira, el departamento de Colombia con más hogares sin acceso a energía eléctrica del país, según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



Todo comenzó en abril de 2016 en la compañía E-dina, cuyo propósito es generar soluciones energéticas “renovables no convencionales”. Ellos querían crear un aparato portátil que pudiera generar energía para ese 3% de la población colombiana que no tiene electricidad. Que no puede conectar un celular, un radio, un televisor, un computador, prender un bombillo. Son alrededor de 500 mil las familias en esa condición. En La Guajira, por ejemplo, se cuentan 80.960 hogares sin energía eléctrica. Le siguen Nariño con 36.264, el Cauca con 32.275, el Chocó con 29.559, el Valle con 27.837.



En el resto del mundo, 780 millones de personas viven sin electricidad. Nigeria y la República Democrática del Congo son las naciones que lideran el absurdo listado de quienes en pleno 2021 continúan desconectados. La India ocupa el tercer lugar.

En E-dina al proyecto lo llamaron Waterlight, que traduce ‘luz de agua’. “Tenemos como filosofía que la energía hace parte del avance del ser humano. Donde no hay energía es muy difícil progresar, desarrollarse, así que brindar energía renovable no convencional es nuestro objetivo.

Que todo ser humano pueda hacer cosas tan básicas para la mayoría como cocinar o estudiar impulsa a cualquier sociedad a ser mejor”, me dice Juan Felipe Avendaño, uno de los emprendedores de la empresa.



Waterlight, entonces, es un generador de energía portátil, en forma de cilindro, que pesa como un gato de tres meses, dos kilos, diseñado con el respaldo de Wunderman Thompson, una de las agencias de publicidad más grandes del mundo (entre sus clientes están Nestlé, Netflix, Coca Cola) y la participación de las comunidades wayúu de La Guajira, cuyas tejedoras hacen a mano la correa con la que se sujeta el aparato.



En la parte superior del cilindro se le echa el agua salada. Con medio litro es posible generar energía hasta durante 45 días, aunque lo recomendable es cambiar el agua a diario, lo que en La Guajira no es problema. Allá, donde apenas hay energía durante dos o tres horas al día a base de plantas diésel, basta pasar la calle para llegar al mar. El cilindro tiene luminarias led, lo que le convierten en una lámpara, y además cuenta con conectores USB para cargar el celular o el computador o el radio.



En las rancherías que ya lo utilizan les ha cambiado la vida. Ahora los niños wayúu hacen sus tareas sin esforzar la vista a la luz de una vela y sin el peligro de causar un incendio. Las tejedoras pueden trabajar en las noches para entregar los encargos a tiempo y los pescadores aseguran que la lámpara cumple deseos como en el viejo cuento de Aladino. Según sus relatos, la luz de la lámpara atrae a los peces a la madrugada, por lo que ahora pescan más.



El objetivo de E–dina es encontrar un aliado para producir el invento en escalas industriales. Llevarlo a las zonas rurales del Pacífico colombiano, donde tampoco hay energía eléctrica en pleno 2021, como al resto del mundo donde lo necesitan. Y también a las ciudades. La lámpara funciona simulando la salinidad del mar. Es decir que si se nos va la luz en la casa podemos abrir el grifo, echarle agua, agregar cuatro o cinco cucharadas de sal de cocina y listo, hecha la luz.



Puede ser un aparato imprescindible en días de tragedias, como el huracán que acabó con Providencia (y cuya reconstrucción sigue en veremos). En condiciones extremas, sin acceso a agua, es posible generar energía en él. Basta orinar en la lámpara. Así que no es tan difícil que los millones de personas que siguen sin acceso a la electricidad en estos tiempos puedan por fin tener una vida digna. Como si fuera cierto que hay genios dentro de las lámparas.