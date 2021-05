La confusa noche de los siete

Mayo 02, 2021 - 06:30 a. m.

2021-05-02

Por:

Santiago Cruz Hoyos

El cuerpo estaba tendido en el andén, cubierto con una sábana. A su alrededor alguien le prendió algunas velas. En el barrio, -El Diamante al oriente de Cali, los vecinos repiten la misma versión: que el señor iba a comprar sus verduras en el fruver, y lo mató una bala ‘perdida’ de la Policía en medio de un enfrentamiento con quienes protestaban contra la reforma tributaria que propone el gobierno de Iván Duque. La Policía por su parte solo se limitó a responder: “El caso lo tiene el CTI”.



La de este viernes 30 de abril de 2021 fue una noche miedosa y confusa en Cali. En las redes sociales se hablaba de siete muertos a manos de la Fuerza Pública durante las protestas contra la reforma, pero también en enfrentamientos por saqueos de supermercados y actos vandálicos contra la ciudad. Defensores de Derechos Humanos decían que los muertos eran 14. En la mañana del sábado el alcalde confirmó tres casos.



En los videos que circulan en Twitter se observan a agentes de la Policía disparando contra civiles tanto en el barrio El Diamante, como al frente de una unidad residencial. Quienes grabaron a los agentes decían que se trataba del conjunto residencial El Portón. En Calipso, un miembro del Esmad le disparó a quemarropa a un muchacho, y el jueves 29 se confirmó la muerte de Marcelo Ágredo, un jovencito que le lanzó una patada a un policía y este le respondió con un tiro.



Entre quienes salieron a protestar aseguran que hubo marchas pacíficas disueltas por la Fuerza Pública a la brava, provocando a la gente. La cantora Nidia Góngora me dijo que ella llegó hasta la Loma de la Cruz para manifestarse con lo que ama, la música. No permitió que en su grupo estuvieran encapuchados, o que quemaran llantas como pretendían algunos. Ella solo quiso cantar como una manera de exigir atención del Gobierno Nacional para los artistas. Hasta que llegó el Esmad a lanzar gases. “La intervención de ellos debe enfocarse donde están saqueando y cometiendo actos vandálicos, y no contra los manifestantes que de forma pacífica ejercemos el derecho a la protesta.

Y actuar como les corresponde como autoridad, no excediendo el uso de la fuerza”, decía Nidia.



Un integrante del colectivo cultural Soñadores de Siloé que salió a cuidar los negocios de los vecinos después de que los delincuentes los saquearan en las protestas, me contó que mientras hacían un plantón contra la reforma tributaria les dispararon desde una camioneta. Según el muchacho, eran policías que pretendieron provocarlos.



La tensión en la ciudad aumentó después de lo que escribió Álvaro Uribe

en Twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Twitter bloqueó el trino, “para prevenir que terceros se sientan inspirados a cometer actos de violencia”.



Lo que ocurrió en Cali entre el miércoles 28 y el viernes 30 de abril de 2021 se debe investigar. Determinar a los responsables de la destrucción en la ciudad y esclarecer si fueron 3 o 7 o 14 los muertos, quienes apretaron el gatillo contra ellos, bajo qué circunstancias. Ya en septiembre de 2020 la Sala Civil de la Corte Suprema prohibió el uso de las armas letales durante las movilizaciones ciudadanas, como las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía, pero los civiles siguen muriendo en días de protestas. Según Indepaz, hasta abril de 2021, ya eran 8 personas muertas en procedimientos policiales en Colombia. Y el problema es ese: los muertos por lo regular se quedan en una cifra o en un titular de un periódico.



El Monitor del Uso de la Fuerza Letal, el informe sobre uso y abuso de la fuerza letal en América Latina, advierte que la violencia desproporcionada contra los civiles no solo reduce la confianza hacia las Fuerzas Militares, genera más violencia, sino que la gran mayoría de los casos no son investigados al presumir que se dieron en un contexto que los hace legítimos.