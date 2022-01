La burla de la Dimayor

Enero 09, 2022 - 06:35 a. m.

2022-01-09

Por:

Santiago Cruz Hoyos

Eligieron un día perfecto para que la noticia pasara desapercibida: 31 de diciembre. Cuando el país estaba más pendiente de los agüeros para despedir el año en familia y a la mañana siguiente, además, no había periódicos impresos.



En un comunicado escueto, la Dimayor confirmaba que la ‘Comisión Disciplinaria’ “archivó” el proceso contra el Unión Magdalena por lo sucedido el 4 de diciembre de 2021, cuando le ganó 1-2 a Llaneros en Villavicencio y obtuvo el ascenso a la A, en el famoso partido en el que los jugadores de Llaneros se dejaron hacer los goles en los minutos de adición.



Es una práctica común en Colombia: cuando el país está distraído con las festividades de fin de año, los políticos y dirigentes no muy transparentes aprovechan para meter micos en las leyes, firmar contratos o dar este tipo de noticias que son una burla para los ciudadanos.



Porque así las cosas, y pese a la indignación que genera recordar 11 tipos caminando indiferentes mientras les hacen dos goles, motivados quién sabe por qué o por quienes, en el que fue considerado por la prensa internacional como “el amaño más descarado de la historia”, el ascenso del Unión Magdalena se mantiene sin ninguna consecuencia por lo sucedido. Al ‘archivar’ la investigación, ‘echarle tierrita’ al asunto y seguir jugando como si no hubiera pasado nada, la Dimayor está avalando que de aquí en adelante cualquier partido se regale como lo hizo Llaneros, o se venda, sin que no pase nada. De paso matan la pasión y el amor de los aficionados hacia el fútbol. Y después se preguntan por qué los estadios permanecen tan vacíos.



Quizá lo más justo hubiera sido anular aquel partido y por consiguiente darle el ascenso al equipo perjudicado por el regalo de los jugadores de Llaneros, Fortaleza, garantizando así la transparencia del torneo y del fútbol colombiano. O disputar un duelo entre el Unión y Fortaleza para dirimir al vencedor, mientras se sanciona a los jugadores de Llaneros, que no serán recordados por sus goles o títulos si no por haber protagonizado uno de los actos antideportivos más bochornosos de la historia del fútbol, que refleja lo que somos como sociedad: elogiamos la trampa.



Sin embargo, como suele suceder con la Justicia cuando los involucrados son poderosos, en apenas 15 días se pasó de las declaraciones que anunciaban ‘exhaustivas investigaciones’, ‘sanciones ejemplares’, a “archivar” el caso, y seguir como si nada. Como ha ocurrido con los expresidentes que compran testigos, o los que ordenaron matar campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros, o los que se beneficiaron con las coimas de Odebrecht. Y lo que seguramente sucederá con los 70 mil millones que se robaron del contrato para garantizar el acceso al internet de los colegios en las zonas rurales sin que hasta hoy haya aparecido un solo peso, mientras la ministra responsable, Karen Abudinen, envía sonriente saludos de fin de año en sus redes sociales.



Para completar la burla a los aficionados del fútbol, como si aún estuviéramos en el Día de los Inocentes, el Unión Magdalena anuncia como refuerzos justamente a jugadores de Llaneros, lo que no deja de ser sospechoso, por lo menos. la Fiscalía termina de sepultarlo todo al anunciar que cerrará la investigación del caso.



Sigo pensando que ante una Justicia que no hace lo que le corresponde, somos los aficionados al fútbol los que debemos actuar. Alejarse de los estadios y no consumir aquel producto etiquetado por la marca FPC, podría ser una forma de protestar hasta que no se garantice un torneo transparente que no atente contra el amor más genuino que puede existir como el que se siente hacia un equipo. Si el Unión Magdalena asciende como lo está haciendo, la liga colombiana 2022 no tendría ninguna legitimidad, ningún respeto.