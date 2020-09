Guarda de letras

Septiembre 06, 2020 - 06:35 a. m. 2020-09-06 Por: Santiago Cruz Hoyos

Se llama Ricardo Nicolás Figueroa Pabón. Nació en Pasto el 28 de junio de 1960, hace ya 60 años, y desde hace 19 es guarda de seguridad en el Ingenio del Cauca. Además de su arma de dotación, y el ‘walkie talkie’, en el bolsillo de su pantalón siempre carga una libreta y un bolígrafo. Son para apuntar las ideas que le van surgiendo y después escribir cuentos como los que acaban de ser galardonados en España, se explica.



Su afición por la literatura comenzó desde niño, cuando su papá, don Raúl Figueroa, le regaló un libro ilustrado con los cuentos de Rafael Pombo, sin decirle que eso podría servirle para algo en la vida. Después le fue dejando por ahí otras obras: ‘María’, de Jorge Isaacs; ‘Doña Bárbara’, de Rómulo Gallegos; ‘La mala hora’, de García Márquez; ‘Platero y yo’, de Juan Ramón Jiménez, ‘Adiós a las armas’, de Hemingway; ‘El Quijote’, de Cervantes.



“Esas fueron mis primeras lecturas y las causantes de mis primeros trasnochos, que muchos y prolongados tendría que padecer en aras de mi profesión como guarda de seguridad”.



Los grandes autores tienen el poder generar en el lector ganas irrefrenables por escribir. A Ricardo le sucedió y decidió arriesgarse. Su primer acto heroico sucedió en febrero de 1977, cuando tenía 16 años. Participó en un concurso de cuento corto infantil del suplemento ‘Pinocho’, del diario El Pueblo. El suplemento era dirigido por la actual Canciller, Claudia Blum.



El jurado escogió a cinco ganadores, entre ellos Ricardo. Él no lo podía creer. El premio, un balón autografiado por los jugadores de su equipo, el Deportivo Cali, fue como un empujón para seguir escribiendo. Eso, y descubrir a Andrés Caicedo. “Ahí las ganas de ponerme a escribir me invadieron por completo”.



Desde entonces Ricardo escribe todos los días, así sea a ratos. Como la economía de la casa siempre ha estado maltrecha, desde muy joven debió buscar empleo. A los 18 ya vendía ropa en Almacenes Patricia, en Pasto. Allí una vez se le quedó en el mostrador un cuento que había escrito con un lapicero a la hora del almuerzo, y el dueño del almacén, después de leerlo, le regaló su primera máquina de escribir. “Esto que escribió está como bueno”, le dijo.



Ricardo también fue auxiliar de operaciones en la Planta de Tratamiento de Aguas de Mijitayo, en las faldas del volcán Galeras, recepcionista de Amoblados La Confianza, vigilante en la clínica Rafael Uribe Uribe, guarda de seguridad en supermercados y unidades residenciales, auxiliar de bodega de la Librería Atenas, donde lo contrataron después de que les demostrara que sabía en dónde estaba cada libro porque era cliente fiel.



En todos esos trabajos se las arreglaba para hacer a cabalidad sus deberes y, también, escribir. A veces escribía en las mañanas, antes de salir para la empresa, o al mediodía, o una vez llegara a su casa en la noche. Esa sigue siendo su rutina. Pese al cansancio, termina la jornada feliz, con la sensación del deber cumplido. “Mi vida ha sido un constante trajinar por distintos empleos para ganarme el sustento diario y el de mi familia y hacer, en el tiempo de descanso, lo que me apasiona”.



Por eso ahora que está a punto de jubilarse, a Ricardo se le percibe la felicidad en el tono de su voz. Por fin, dice, podrá hacer eso que siempre soñó: escribir tiempo completo.



Entre sus proyectos está publicar el libro de relatos que ya tiene listo. Se llama ‘Las últimas siete palabras’. Solo falta una editorial que le dé esa oportunidad. También espera difundir en Colombia los micro relatos que han sido destacados por las editoriales españolas Letras como Espada y El Muro del Escritor. En los últimos dos años, Ricardo ha quedado finalista de sus concursos de micro relatos. El más reciente fue en marzo de 2020, cuando quedó finalista del V Concurso Internacional de Microrelato ‘La mujer mueve al mundo’. Los textos fueron recopilados en ediciones que circulan en Europa, pero Ricardo sueña con ser profeta en su tierra. Él está seguro que lo logrará pronto.



“ Con el tiempo a favor después de la jubilación la escritura fluirá mejor”, dice como haciéndose una promesa, mientras alista la pistola y el ‘walkie talkie’ para un nuevo patrullaje en el Ingenio del Cauca.