El tapaboca de los sordos

Noviembre 01, 2020 - 06:35 a. m. 2020-11-01 Por: Santiago Cruz Hoyos

Nanny Garzón Montoya me pide que imagine que llevo puestos unos de esos audífonos capaces de cancelar el ruido. Enseguida me pide que suponga que alguien me está hablando con tapaboca. “¿Le entenderías?”.



– Imposible.



– Pues eso es lo que les está pasando a los sordos en Colombia, unas 550 mil personas. Debido a la pandemia de coronavirus quedaron incomunicados. El lenguaje de señas incluye lectura de labios y expresión facial, por lo que el tapaboca es una barrera grandísima.



Nanny es la madre de María José, una hermosa niña de ojos negros que acaba de celebrar su cumpleaños número 8 y que nació con discapacidad auditiva bilateral. Eso no le impide hacer una de las cosas que más le gustan: bailar. Las personas sordas perciben las vibraciones acústicas, así que María José sigue el ritmo de cualquier canción sin problema.



En el Liceo Pichincha, donde estudia, los profesores la definen como una “alumna independiente”. Cuando alumbra una luz roja, ella se encarga de lidiar con los repuestos de sus implantes cocleares, unos dispositivos que se implantan mediante una cirugía y le ayudan a percibir algunos sonidos. Es decir que el implante no restaura la audición normal, pero poco a poco se va aprendiendo a escuchar algunas cosas. Nanny dice que es como sintonizar una emisora en una montaña: es un proceso lento, hasta que el sonido se va aclarando.



Mientras tanto María José se comunica a través del lenguaje de señas y la lectura de labios. El problema es que con la llegada del coronavirus – y el uso del tapaboca - empezó a tener dificultades para comunicarse con su mamá y sus amigos. Por más que se esforzara, no entendía los movimientos de los labios, ahora ocultos bajo telas estampadas. Lo mismo le ocurría a otras familias con integrantes sordos. Cuando salían a la calle llevaban un cuaderno para escribirles lo que les querían decir.



Nanny no podía creer que no existiera un tapaboca que les permitiera a las personas con discapacidad auditiva protegerse del covid sin quedar incomunicados. En Internet vio mascarillas que dejaban ver la boca, pero que al hablar se pegaban a los labios, lo que es insoportable. Ella entonces se dio a la tarea de hacer su propio diseño.



Llamó a Maritza Ortiz, una modista, y en la máquina de coser elaboraron una mascarilla: ‘Tapaboca sin barreras’. En singular, porque tenemos una sola boca, me corrige Nanny.



Enseguida se dio a la tarea de contactar a los senadores por Twitter para visibilizar la problemática de las personas sordas en la pandemia. El único que le respondió fue Mauricio Gómez Amín, quien después de escucharla presentó en el Congreso un proyecto de Ley “de urgente consideración”. El proyecto obliga a toda entidad que ofrezca atención al público tener mínimo a un funcionario con un tapaboca para personas con discapacidad auditiva.



Mientras esto sucedía, Nanny hizo una alianza con Max Defence, una empresa de confecciones que en el confinamiento se dedicó a fabricar tapabocas quirúrgicos y deportivos para evitar despedir a sus empleados, y ahora también produce el ‘Tapaboca sin barreras’. Está hecho con tela anti fluidos, doble capa, ajuste nasal, un plástico pet 0.50 que deja ver la boca. También incluye un estuche para no dejarlo en una servilleta mientras se está en un restaurante. Cuesta $10.000, y se puede lavar hasta 25 veces.



El 20% de las ventas se destinan a la fundación Cinda. Nanny también quiere promover la inclusión a través de su emprendimiento, y por eso algunas mascarillas no se estampan en una máquina, sino que son pintadas por Juan Carlos Puerto, un artista que pinta al óleo con la boca.



Las pueblos indígenas de Arauca Hitnü y Sikuani también dibujan mandalas en los laterales de los tapabocas, como si fueran un lienzo. Serán presentados por la señorita Arauca, Génesis Andrea Quintero, en Miss Universe Colombia, el 16 de noviembre. Nanny intentó que fuera la señorita Valle la que los llevara, pero no obtuvo respuesta.



Su propósito es insistirle a la sociedad que los tapabocas para los sordos en realidad todos los deberíamos usar. Al tener visible nuestra boca mantenemos la identidad, la mujer se siente maquillada, observamos sonrisas, tan necesario en estos tiempos. Incluso los oyentes podemos dejar de pedirles a quienes nos hablan que se quiten el tapaboca porque tampoco entendemos. La pandemia nos ha vuelto un poco sordos. Nanny cree que eso no ocurriría si apelamos al único lenguaje universal: el amor al prójimo.