El otro ‘aquel 19’ de Juan Caicedo

Octubre 18, 2020 - 06:35 a. m. 2020-10-18 Por: Santiago Cruz Hoyos

Juan Caicedo intuye que su hijo está vivo. En una ocasión se soñó con él. Era un sueño extraño. Lo vio con botas, vestido de camuflado, una camiseta negra y un morral. Como quien anda en la selva.



En diciembre, además, Juan asistió a una misa y el sacerdote, que conocía su caso, una vez terminó la liturgia le pidió el nombre de su hijo. Le dijo que lo iba a poner en cadena de oración, y le aseguró que al siguiente día lo llamaría “y le digo si está vivo o muerto”.



Juan no tiene idea qué hizo el sacerdote, pero el caso es que cuando lo llamó le comentó que su hijo seguía vivo. Lo mismo le dijo una ecuatoriana que vive en Chile y que asegura tener ciertas habilidades misteriosas para encontrar personas desaparecidas.



Porque Juan Caicedo, el legendario volante de contención del América que levantó el primer título del equipo ‘aquel 19’ de diciembre de 1979, y tres campeonatos más, entre ellos uno con un gol suyo a Millonarios en Bogotá, no se ha ahorrado esfuerzos para encontrar a Juan José, su hijo. Mañana 19 de octubre de 2020 se cumple un año desde que el muchacho desapareció sin que hasta el momento se tengan pistas sobre su paradero.



Juan lo ha buscado en hospitales, en Medicina Legal, y cada que hay un cuerpo sin identificar él va hasta la morgue para ver si se trata de Juan José. Hace unos días lo llamaron desde Jamundí, donde encontraron unos restos, pero correspondían a los de una mujer. “Donde me digan, yo voy”.



También ha preguntado entre los amigos de su hijo, ha publicado anuncios en redes sociales, ha ido a pueblos como Toribío a ver si algún grupo armado se llevó a su hijo para allá, pero nada. “Es que no sé dónde buscarlo porque no tengo ninguna información sobre su desaparición. Él era muy sano, se mantenía conmigo en la Universidad Santiago de Cali, donde estudiaba administración de empresas. El 23 de septiembre cumplió 28 años”.



La desaparición ocurrió justo en un día como hoy, cuando América se enfrenta a Nacional. Juan Caicedo y su hijo estaban viendo el partido por televisión, el sábado 19 de octubre de 2019, cuando faltando 12 minutos para que terminara el juego Juan José recibió una llamada.



Era una muchacha que le pidió un servicio. Juan José trabajaba como Uber en su tiempo libre. Esa noche salió de su casa en El Refugio para recoger a la muchacha en Jamundí y desde entonces no se sabe nada. El carro apareció días después en un callejón de Mulaló, corregimiento de Yumbo.



La investigación no se ha movido. Juan Caicedo denuncia que las autoridades no han hecho mayor cosa. Él a veces se pone a ver los programas estadounidenses de detectives, y se sorprende de que así una persona haya estado desaparecida durante años, la encuentran. “En Colombia, si alguien desaparece, y no es famoso o poderoso, de malas”.



A Juan apenas la Fiscalía lo llamó esta semana, para presentarle al nuevo investigador. Un año después esa es la única noticia, que hay un nuevo investigador. El anterior solo fue hasta Mulaló para ver el lugar donde apareció el carro. Le entregó un cd a Juan, donde aparecían las imágenes de otro carro que escoltaba al de su hijo. El investigador le dijo que le pasaba el cd ‘a ver si usted averigua la placa’. “No entiendo. El trabajo de él me lo pasó a mí, lo que confirma que no han hecho nada por mi hijo”.



Por eso Juan Caicedo, que nació en Tumaco hace 63 años, jugó en Medellín, Junior, América, Pereira, la Selección Colombia de Bilardo, le escribió una carta a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación, pidiéndoles ayuda. Si la Gobernadora ofreció una recompensa de $100 millones para encontrar a Natalia Salazar, desaparecida en agosto pasado, y al parecer liberada días después, que se haga lo mismo con su hijo, reclama. “Apelo al derecho de la igualdad”, dice Juan, que después de que se retiró del fútbol estudió derecho.



A quienes tienen a su hijo les dice en cambio que tengan piedad. Que por lo menos digan qué pasó con su Juan José. Un año con esa incertidumbre carcome el espíritu.