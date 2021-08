Agosto 08, 2021 - 06:25 a. m.

2021-08-08

Por:

Santiago Cruz Hoyos

En apenas año y medio, la Alcaldía de Cali debió pagar más de $5.000 millones por demandas que perdió, todas relacionadas con el estado de las vías. Para ser exactos, en 2020 pagó $4.235 millones, y en 8 meses de este 2021, $808 millones, según datos de la Oficina Jurídica.



Las entidades más demandadas son la Secretaría de Infraestructura, responsable del mantenimiento de las calles, y de Movilidad, que debe garantizar la señalización y funcionamiento de los semáforos. ¿Cuántos huecos no se alcanzan a tapar con esa fortuna? ¿Cuántas vidas no se salvan, además? En algunas de las demandas perdidas se lee: “muerto por hueco”. ¡Cali es una ciudad donde nos podemos morir por un hueco!



Hace apenas dos semanas, en el barrio El Ingenio, un caleño estuvo a punto de engrosar esa absurda estadística. Sucedió en la carrera 83 con 13A, frente al parque, yendo hacia la Pasoancho, donde hace meses hay un hueco que todos los días ofrece una sinfonía que se volvió parte del entorno. Es un estruendo fuerte al principio, seguido de un pitido agudo que se desvanece 15 segundos después. Una llanta pinchada.



Cuando escuchan el estruendo, en la unidad residencial de al frente los vecinos detienen lo que estén haciendo y dicen: “otro que se va”. Son ellos los que llevan una estadística, con las respectivas fotos de las víctimas. Al día, en ese hueco, entre 5 y diez caleños dañan sus llantas, si no es que se accidentan.



El 29 de julio de 2021, a eso de las 10:45 de la mañana, un administrador de empresas de 30 años, colaborador de una empresa de seguridad privada, conducía su Hyundai en esa calle. Le pareció la más apropiada para tomar la Pasoancho y evitar semáforos y trancones. Como no maneja con frecuencia por el sector, decía, no conocía los huecos. En Cali los conductores debemos hacer eso; como pasan meses, a veces años, sin que los tapen, tenemos que memorizar dónde están para saber qué carril tomar. Y si caemos en uno encima nos echamos la culpa por la mala memoria.



El administrador conducía tranquilo por esa calle hasta que vio el hueco. Es tan grande y profundo, que concluyó que si pasaba por él se le estallarían las llantas. Su reacción natural fue esquivarlo. Giró el volante a la izquierda, pero la llanta tocó el separador de la vía, por lo que perdió el control del vehículo, que dio una vuelta en el aire, y cayó sobre el pasto en dirección contraria a la que venía. Por esas coincidencias, en esa zona que por lo regular permanece repleta de deportistas y gente que sale a sacar el perro o a caminar con el abuelo, no había nadie.



“Me sucedió algo curioso. Cuando el carro está dando esa vuelta en al aire, fue como en las películas que se ponen en cámara lenta. Tuve tiempo de pensar en muchas cosas: en mi familia, en por qué me estaba pasando algo así, pero sobre todo pensaba en mi cuello. Si caía mal, podría quedar muy afectado. Afortunadamente tenía el cinturón puesto.

Cuando el carro cayó, después de golpearme la cabeza contra el techo, lo primero que hice fue mover mis extremidades. Esperé dos minutos y vi que estaba bien. Fue cuando salí del carro. Sentí algunos dolores musculares, pero teniendo en cuenta la magnitud del accidente, estoy bien”, me contaba el administrador hace unos días. Lo más probable es que su carro sea declarado en pérdida total.



Las fotos del absurdo accidente, como de los otros que han ocurrido por el mismo hueco, se las envié al WhatsApp del Secretario de Infraestructura, Néstor Martínez. También solicité conversar con él para esta columna, pero de momento, ni de las fotos de los accidentes, ni de la entrevista, he recibido respuesta. Quizá no le interese, o no tenga tiempo, quién sabe. Los chulos del WhatsApp están azules. Otro funcionario de la Secretaría aseguró que tapar el hueco está entre las “prioridades”, pero de momento, sigue ahí. ¿Tendrá que morirse alguien para que lo tapen?



Uno de los periodistas más talentosos que conozco, Felipe Salazar, contó en este periódico la historia de Johan Sebastián, un muchacho de apenas 21 años, quien murió después de que perdiera el control de su moto por un cráter frente a un montallantas de la carrera 29 en el barrio El Poblado. El hueco lo taparon al día siguiente del accidente, ocurrido hace dos años.



Y la respuesta de los gobernantes al porqué no tapan los huecos de Cali es la misma de siempre: la sobretasa a la gasolina, de donde provienen los recursos que deberían invertirse para arreglar las calles, está pignorada para financiar al MÍO. Pero ni el MÍO tiene estabilidad financiera, ni las calles están en buen estado. Además, insisto, ¿cuántos huecos se taparían con los más de $5000 millones que han pagado en demandas y abogados, plata que, pese a que hay aseguradoras, proviene de los impuestos que todos pagamos? ¿Por qué no cuidan los recursos públicos evitando demandas?