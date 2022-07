El gobierno más corrupto de la historia

Julio 09, 2022 - 11:35 p. m.

2022-07-09

Por:

Santiago Cruz Hoyos

El gobierno de Iván Duque será recordado por sus aberrantes actos de corrupción. Cuando se suponía que nada podría superar el robo de $ 70 mil millones para garantizar la conexión a internet de las comunidades de la zona rural, resulta que aquel desfalco de semejantes proporciones económicas y sociales era apenas una minucia, en comparación con lo que se robaron de la plata para financiar el Acuerdo de Paz.



Según las revelaciones de los periodistas Sebastián Nohra y Valeria Santos, de Blu Radio, una red de corrupción, conformada por algunos funcionarios de la Contraloría, la Dirección Nacional de Planeación y políticos de alto rango, se habría apropiado de $500.000 millones de recursos que estaban destinados a la implementación del Acuerdo.



Todo lo habrían hecho a través de sobornos. Según la investigación, el 12% de los recursos que maneja el Ocad Paz, el organismo que se encarga de destinar los recursos a los 170 municipios PDET, donde se desarrollan los Programas de Desarrollo Con Enfoque Territorial, (los pueblos donde se vivió la guerra) se usaron para pagar coimas a cambio de que los proyectos fueran priorizados para esos municipios.



“Alcaldes de municipios PDET dijeron que requerían de padrinos y que, para presentar sus proyectos primero, les podían cobrar entre el 6 % y el 15 % de los recursos aprobados”, denunciaron los reporteros de Blu. “Los miembros del Ocad que decidieron sobre los proyectos de 2021 eran Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización; los contralores delegados para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón y para la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz, además de varios alcaldes y el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo”.



Emilio Archila, que ya fue citado por la Fiscalía, confirmó lo revelado por los periodistas. Dijo que las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz se conocen desde 2021. Y que él ya las había denunciado. Lo extraño es que apenas hasta ahora sepamos del asunto gracias al periodismo. Y que solo la semana pasada la Fiscalía abriera la investigación.



La práctica es de lo más común: para que se apruebe un proyecto, hay que “untar” al funcionario de turno. Lo mismo pasa para que desembolsen los recursos, se agilicen los trámites en alcaldías, gobernaciones.



Aunque el presunto entramado de corrupción no consistía solo en el cobro de sobornos. Los periodistas de Blu advirtieron que el Ocad Paz le entregó el 10% de los $ 4,4 billones aprobados en el 2021 (485.298.000 millones) al Fondo Mixto del Deporte del Valle, que no debe acogerse a la Ley 80 de contratación, es decir que no necesita hacer licitaciones sino que elige como le plazca a los contratistas. La periodista Valeria Santos hizo la pregunta: ¿un fondo para el deporte del Valle ejecutando recursos de la paz por todo el país?



También es de lo más común. A este tipo de entidades les han ampliado su objeto social, para que, ante la ley, y según los papeles de Cámara de Comercio, pueden contratar casi cualquier cosa. El Fondo Mixto, según el objeto social, es una entidad idónea para hacer carreteras, escenarios deportivos, pero también para asuntos tan distintos como realizar programas de televisión.



Es lo que sucede con la Imprenta Departamental en el Valle, que se ha advertido en esta columna. En la Imprenta trabajan 14 personas, pero gracias a que cambiaron el objeto social, puede ser contratada para casi cualquier cosa. Según el objeto social, realiza obras civiles (albañilería y construcción en general), presta el servicio público de energía eléctrica, eólica y solar, provee toda clase de tecnología, organiza eventos sociales, diseña planes de seguridad ciudadana, lo que sea.



A la Imprenta la contratan Alcaldías de todo el país para hacer proyectos que la empresa a su vez subcontrata, y de esta manera las administraciones no se acogen a la Ley 80 que exige las licitaciones. El problema es que este tipo de maniobras no se investigan, pese a las revelaciones de los medios. Los entes de control también contratan con estas entidades, luego nunca pasa nada. Ojalá la promesa de lucha contra la corrupción de Petro se cumpla, porque el actual gobierno quedará como el más corrupto de la historia.



Sigue en Twitter @ santiagoch82