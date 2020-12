El asesinato de Felipe Guevara

Diciembre 27, 2020 - 06:35 a. m. 2020-12-27 Por: Santiago Cruz Hoyos

Esta columna iba a ser sobre fútbol. Sobre la ilusión de un hincha que en su cumpleaños podría ver a su equipo alzando la estrella 15. Pero eso ya no me importa. Cali es una ciudad cuya violencia arrebata la alegría que generan esos placeres que justifican la vida como un título del equipo amado.



El miércoles 23 de diciembre de 2020, a las 3:00 de la tarde, recibí la noticia: el colega Andrés Felipe Guevara murió después de que fuera atacado a tiros por unos sicarios en el barrio Mariano Ramos. Justo en ese momento yo escribía una historia sobre otro homicidio, ocurrido por estos mismos días hace un año: el del fiscal Alcibíades Libreros.



No era amigo de Felipe, pero su muerte la sentí cercana. Finalmente, además de trabajar para la misma empresa, él en Q’Hubo y yo en El País, compartimos el amor por el periodismo.



Felipe tenía apenas 27 años e iba a ser padre. Eso me destrozó. ¿Por qué unos sicarios borran de ocho tiros esa felicidad que debe ser tener un hijo? ¿Por qué son capaces de sembrar semejante dolor en una familia?



En diciembre los reporteros acostumbramos a hacer balances, entre ellos el de la ‘seguridad’ de esta ciudad, y el diagnóstico es el mismo. Aunque Cali ha venido reduciendo los índices de homicidios desde 2013, el promedio de asesinatos supera los 1000. ¡Mil personas asesinadas cada 12 meses! La noticia es tan reiterada que se volvió parte del paisaje, una realidad aceptada. Y no puede ser.



Parte de lo que explica esa violencia es que la seguridad ciudadana no es prioridad de quienes gobiernan a Cali. Lo sucedido con las cámaras de vigilancia este año dice mucho: el 70% de las 1859 cámaras permanecieron dañadas hasta noviembre. Si no fuera por las denuncias de la concejal Diana Rojas y de este periódico, lo más probable es que se quedaran así. Un par de días después de las publicaciones salieron a la carrera a arreglarlas.



Aunque el desinterés por la seguridad no pareciera ser solo de gobernantes locales. Pese a las estadísticas reiteradas de homicidios y robos, Cali sigue siendo una de las ciudades con menos policías por número de habitantes de Colombia.



Tunja, donde al año la cifra de asesinatos rara vez pasa de diez, tiene proporcionalmente más policías respecto al número de habitantes que Cali. También Popayán y Bucaramanga. Es cierto que solo con policías no se pacífica a la ciudad, pero es otro ejemplo que confirma que la indiferencia que ha mostrado el Gobierno Nacional con las masacres de los líderes sociales, la ha mostrado con la situación de seguridad de Cali.



Además pareciera que no basta alertar a las autoridades de las amenazas. Felipe lo hizo. Se acercó a la Fiscalía y aseguró que lo habían amenazado. Lo mismo ocurrió con el fiscal Alcibíades Libreros. En 2017 denunció amenazas en su contra. Pese a que llevaba casos de bandas peligrosas le negaron la protección. Si eso sucede con un fiscal, con un periodista, ¿qué podrán esperar el resto de ciudadanos?



Hasta el momento, en el caso de Felipe, se desconoce si el móvil de su asesinato se debió a su trabajo como periodista. Es la hipótesis más probable. Él hacía parte del área judicial de Q’hubo, y denunció a varios delincuentes.



Hay otros datos de la indiferencia de quienes gobiernan a los caleños: esta es una ciudad de presos que tienen la calle por cárcel. Los sicarios que mataron hace un año al fiscal Libreros en teoría estaban presos (tenían casa por cárcel) pero no cumplían la medida. Tal vez porque en el Inpec apenas son seis los guardianes que se encargan de hacer visitas a los casi 5000 presos que tienen ese beneficio.



Seis días antes del homicidio del fiscal Alcibíades, el 23 de diciembre, además, quien apretó el gatillo había sido detenido por porte ilegal de armas. Lo dejaron ir, seguramente porque no hay dónde meter un preso más. El hacinamiento en la cárcel de Villahermosa es de casi el 200%. Y mientras tanto la Alcaldía se gasta los recursos en alumbrados innecesarios en estos tiempos. Y el presupuesto de la Secretaría de Seguridad extrañamente se reduce en un 20% para 2021.



Esta ciudad, este país, que tanto se aman, también se odian muchas veces, también duelen. Fue lo que pensé cuando confirmaron la muerte de Felipe. Paz para vos.