Dimayor: explicación pendiente

Abril 03, 2022

2022-04-03

Por:

Santiago Cruz Hoyos

Ahora que la Selección Colombia fue eliminada del Mundial de Catar 2022, e inician los análisis, la Dimayor también tendría que dar explicaciones de lo que hasta el momento ha guardado silencio: en qué va la investigación del partido Llaneros – Unión Magdalena, y las supuestas sanciones drásticas que anunció su presidente, Fernando Jaramillo, una vez terminó el juego que le dio el ascenso al Unión después de que en un minuto los de Llaneros recibieran dos extrañas anotaciones.



Esta semana conversé sobre el tema con dos de los expertos en Colombia en materia de derecho deportivo. Por un lado Juliana Giraldo, abogada de la Javeriana, especialista en derecho comercial con un máster en derecho deportivo. Juliana dirige el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, desde donde se lanzó una línea especializada en derecho deportivo para resolver conflictos en ese ámbito.



De otro lado estaba el profesor de la Universidad de Los Andes, el abogado venezolano Luis Fernández, quien ha llevado los casos de reclamaciones de varios equipos colombianos, entre ellos el Deportivo Cali, y la demanda del boxeador Yuberjen Martínez ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por la pelea que perdió contra el japonés Ryomei Tanaka, quien pese a ganar por decisión de los jueces, salió del ring en una silla de ruedas, mientras que Yuberjen salió caminando. Sucedió en los Juegos Olímpicos de Tokio.



El derecho deportivo es una disciplina novedosa en Colombia. Se ocupa de las situaciones que ocurren dentro del deporte y que se deciden en instancias deportivas y con normas y principios deportivos; no en los juzgados tradicionales, o en la Fiscalía. Por eso casos como la reventa de boletas de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, otro asunto del que no se habla, no se consideran del resorte del derecho deportivo; las sanciones no las determina ni la Fifa ni la Dimayor, sino la justicia ordinaria.



El derecho deportivo se ocupa sobre todo de los casos que la justicia ordinaria no se ocuparía (aunque hay ocasiones donde una sanción deportiva no excluye otro tipo de sanciones). Como el dopaje. O que un jugador se quite la camiseta al marcar un gol y lo expulsen, o que a un equipo no le paguen la transferencia de un jugador, o deportistas que aparentemente se dejan ganar, como podría haber pasado en el caso de Llaneros. Esto último tendrá que resolverlo la Dimayor, que es la organizadora del torneo.



El problema, explicó Luis Fernández, es que debe demostrarse que en ese partido sucedió algo que no debía. Sin pruebas no se puede condenar a nadie, lo que hace que este tipo de situaciones sean tan difíciles de castigar, me dijo. En su concepto, como aficionado al fútbol, diría que en ese partido sucedió algo anormal. Pero como abogado, si hiciera parte de la Comisión Disciplinaria para tomar una decisión, todo sería más complicado. “La Dimayor está en una situación difícil”.



La explicación es larga, pero en resumen, para que un resultado deportivo sea intervenido, se debe demostrar que hubo “mala fe grave”. Ni siquiera mala fe, sino mala fe grave. Una premeditación previa para arreglar un resultado, componendas. Por eso el error de un árbitro -como el de Pitana en la Copa América contra Colombia – no se puede demandar como se sugirió en ese momento. Las decisiones tomadas en el campo se mantienen a menos que se demuestre esa mala fe grave. Y eso en el caso de Unión – Llaneros no se ha demostrado.



Dejarse ganar un partido puede ser considerado un acto antideportivo que es sancionable. En ese caso la sanción es individual, no colectiva. Se sanciona a los jugadores implicados, no a los equipos. En teoría eso es lo que debería pasar; castigar de manera individual a los responsables de violar el código de ética del fútbol, al atentar contra el juego limpio, la integridad deportiva y la incertidumbre del resultado, que es la esencia del deporte.



Sería una manera de sentar un precedente y garantizar la transparencia del fútbol colombiano, algo que hoy, tres meses después de ese partido, sigue en duda. Pero si no se sanciona, que es otra posibilidad, la Dimayor tendría que explicar por qué tomó esa decisión, y no como hasta ahora, que ha guardado un prolongado silencio que deja dudas sobre el manejo del fútbol.