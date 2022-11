Campeón estafado

Noviembre 12, 2022 - 11:30 p. m.

2022-11-12

Por:

Santiago Cruz Hoyos

La pelea se anunció como la ‘Batalla en Cali’: “Óscar ‘Kaboom’ Rivas pactó la primera defensa de su título mundial de boxeo el 13 de agosto, cuando se enfrente al polaco Lukasz Rozansky en el estadio Pascual Guerrero”, informó la Alcaldía.



Parecía el evento del año. Entre los invitados a la gala supuestamente estaban Jennifer López, Marc Anthony, Roberto Carlos y Ronaldinho. Pero todo resultó ser una estafa.



Óscar Rivas está al teléfono. El campeón nació el 6 de junio de 1987 en el barrio R9 de Buenaventura, donde la vida no es fácil para nadie. Su papá murió cuando él era un niño, por lo que a veces Óscar debía ir con su mamá a la galería del puerto a buscar la comida que quedaba. Otras veces la acompañaba a limpiar casas de familia. O vendía dulces en la calle y tapaba los huecos de las avenidas a cambio de monedas. Hasta que un primo lo invitó al gimnasio de boxeo y la vida empezó a enderezarse.



A los 17, Óscar se vinculó o a la Liga Vallecaucana y a los 19 ganó la medalla de plata en los Panamericanos de 2007. Un año después representó a Colombia en los Olímpicos de Beijing. Pero fue en octubre de 2021 cuando cumplió su sueño de ser campeón mundial en la categoría peso pesado ligero (224 libras), del Consejo Mundial. Le ganó al canadiense Ryan Rozicki en Montreal, donde Óscar reside actualmente.



Se escucha molesto. Llegar a la cima del deporte, entonces, le ha costado demasiado como para que le hagan perder su dinero. El empresario que organizó la supuesta pelea para defender su título en Cali, y que presuntamente lo estafó, se llama Juan Carlos Criollo Moreno, denuncia.



La historia fue así: la empresa de Óscar buscaba inversionistas para financiar la velada boxística en la que defendería su título. La bolsa para el campeón era de un millón y medio de dólares. Fue cuando apareció Juan Carlos Criollo Moreno. Dijo que tenía el músculo financiero para organizar la pelea en Cali. La compañía de Óscar investigó al supuesto empresario, y al grupo al que dijo que pertenecía, Jobes77. Todo parecía en regla. ‘Kaboom’ no estaba tan convencido.



“Me pareció raro que cuando fuimos a Colombia a promocionar la pelea, el empresario no tenía un carro en el aeropuerto para llevarnos al hotel. Y cuando llegamos al hotel no era lo que habíamos acordado. No era de mala muerte, pero tampoco era el sitio adecuado para una pelea de la magnitud que se estaba planeando. Me daba mala espina, pero mis representantes no me escucharon”.



A Óscar le pareció extraño que en las ruedas de prensa, en los pendones de la pelea no se veía la marca de ningún patrocinio para financiar un certamen de la importancia de un título mundial de boxeo. Apenas aparecía el nombre de la empresa de Juan Carlos Criollo Moreno, Jobes 77. Cuando Rivas le preguntó por qué ocurría eso, Criollo le respondió lo mismo que cuando le consultaron por qué no había hecho los pagos al Consejo Mundial que se requieren antes de una pelea: “Espérate que estoy arreglando eso”. También era sospechoso que ninguna de las empresas de ventas de boletas ofrecieran las entradas.



“Hizo ir a la vicepresidenta de mi compañía a Estados Unidos. Supuestamente allá se iban a encontrar para hacer el pago al Consejo Mundial. Nunca apareció”.



Lo que presuntamente hizo Juan Carlos Criollo Moreno fue aprovecharse del anuncio oficial de la pelea para pedirle plata a inversionistas a nombre del show. “Hay alrededor de 20 personas estafadas, que escribieron a mi Instagram. Yo les decía que no tenía nada que ver. Criollo se aprovechó de mi imagen, montó una película, y a una persona le pidió 150 millones, a otra 40, a otras 60 y así. Es una estafa millonaria”.



El hotel donde Óscar y sus representantes se quedaron en Cali le está cobrando 10 millones, que debe el supuesto empresario, quien continúa solicitando plata diciendo que la pelea sí se va a realizar. “No puedo revelar los nombres de las personas estafadas, pero están conmigo”, dice Rivas, que vendrá a Colombia a instaurar la denuncia. También buscará a la Ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, para que desde el gobierno se proteja a los deportistas en estos casos.



Es tal su indignación, que se le pasó por la cabeza retirarse. Un campeón mundial disputa al año tres peleas en promedio, con una bolsa de millón y medio de dólares cada una. Pero debido a lo ocurrido con el supuesto empresario, el campeón no ha podido subirse al ring. “Estoy en cero”.



La velada apenas confirmada esta semana para defender su título mundial será por fin el 25 de febrero de 2023 en Rzeszów, Polonia, ante Lukasz Rózanski, en un combate en el que Juan Carlos Criollo Moreno, por supuesto, no tiene nada que ver.