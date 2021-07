Precedentes complicados

Julio 16, 2021 - 11:35 p. m.

2021-07-16

Por:

Ricardo Villaveces

La pérdida del grado de inversión nos ha recordado de manera dolorosa que no estamos aislados del mundo y que no hacer las cosas correctamente es algo que tiene consecuencias.



Se puede discutir si esto es justo o no, especialmente cuando se presentan eventos tan impredecibles y de tanto impacto como la pandemia. Sin embargo, nos guste o no lo cierto es que quienes nos van a prestar dinero tienen que medir sus riesgos y que mejor que un tercero que ha podido comparar y conocer muchos países haga la evaluación y de su concepto. Por eso el reconocimiento que tienen las calificadoras.



Más riesgosos van a ser los países que más falencias tengan y es bastante obvio que los países menos avanzados presumiblemente son menos riesgosos para los acreedores que los llamados desarrollados. Por ello siempre se piensa que el caso de los Estados Unidos siempre se ha visto como el caso de referencia, pues se ha considerado que es el de menor riesgo a pesar del altísimo nivel de endeudamiento que registra.



Con una difícil situación por cuenta del covid, la llegada de Biden dio es para muchos una gran esperanza después del oscuro período de Trump. La reducción del desempleo, el comportamiento de las bolsas, los programas de apoyo a las personas de menores ingresos y los anuncios sobre inmensos proyectos de inversión en infraestructura llevan a esperar buenos tiempos para ese país con todos los efectos positivos que ello tendría en países como el nuestro.



Quién pensaría entonces que en estas condiciones los bonos del tesoro americano pudieran tener una reducción en su calificación. Pues bien, Fitch en un reporte de esta semana dice estar considerando la reducción en la calificación pues, aunque reconoce la recuperación económica, considera que el daño a las instituciones por cuenta de la negativa de Trump a reconocer su derrota y las múltiples acciones de los republicanos dirigidas a limitar el voto de las minorías y a debilitar las próximas elecciones, sumados a la oposición a ultranza a los importantes proyectos de Biden para impulsar, están aumentando el riesgo de sus bonos.



Es una realidad pues que el llamado riesgo soberano, o sea el que tiene el respaldo de los Estados, está cada vez más afectado por los aspectos puramente institucionales. Sin duda, la debilidad en este frente explica en algo la baja en nuestra calificación. Un deterioro en la calificación de los tesoros americanos tendrá consecuencias y solo mirar el tema institucional pone de presente los riesgos que se asumen por cuenta del debilitamiento de las instituciones.



En Colombia preservar y fortalecer nuestras instituciones tiene que ser prioridad pues los malos ejemplos cunden y ya vemos como son muchos los que consideran que si en Estados Unidos pasa lo que viene ocurriendo pues también se pueden dejar a un lado las buenas prácticas institucionales, como puede estar ocurriendo en Perú y ni se diga en Nicaragua.



A todos nuestros desafíos hay que sumar entonces los malos precedentes que se están dando y que pueden hacer aún mas desafiante el próximo proceso electoral.

​