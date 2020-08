Pies de barro

Agosto 14, 2020 - 11:35 p. m. 2020-08-14 Por: Ricardo Villaveces

Por años el país veía a las Empresas Públicas de Medellín como un caso de éxito y pilar indiscutible del desarrollo de esa ciudad, pues los ingresos provenientes de las utilidades de EPM le han dado al municipio de Medellín un margen de acción envidiable para el resto de las capitales.



La fortaleza con que se ha percibido esta empresa le ha permitido hacer presencia en diversos países y regiones de nuestra geografía y su participación en los mercados financieros ha sido recibida tradicionalmente con muy buenos resultados en materia de tasas y calificaciones. La participación de empresarios destacados y un estrecho diálogo entre sector público y privado permitían generar confianza sobre el desempeño de la compañía que ha venido, de otra parte, presentando cifras positivas en sus balances.



Los problemas que se evidenciaron con el caso de Hidroituango empezaron, sin embargo, a generar inquietudes en diversos sectores que se preguntan sobre lo adecuado que hayan sido algunas de las decisiones del pasado pero, sobre todo, alrededor del complejo manejo que supone el caso de la hidroeléctrica para el futuro de EPM.



Lo anterior, que de por sí ya sería motivo suficiente de preocupación, se agrava con los hechos de esta semana al ponerse de presente las debilidades tan protuberantes que tiene su gobierno corporativo que ha dependido es de las personas en su junta y de la sensatez del alcalde de turno antes que de la institucionalidad de la empresa.



Ahora resultó evidente que el alcalde tiene la facultad para tratar la gerencia de esa empresa como una secretaría más de su despacho y que la verdadera junta directiva termina siendo el Concejo de la ciudad.

Este alcalde actúa como un reyezuelo y no tiene problema en aceptar la renuncia colectiva, nombrar gente de su confianza y proponer toda clase de ideas ‘innovadoras’ como la de cambiar el objeto social de la empresa y meterla en temas como el turismo.



Los errores de Petro con la empresa de acueducto de Bogotá parece que no le enseñaron nada y, con igual actitud, ya logró que la junta de Ruta N, una importante entidad para el futuro de Medellín también renunciara.

Se podría decir que esto es el resultado de ser una empresa pública, pero las buenas prácticas de Gobierno Corporativo caracterizan a las organizaciones más exitosas, ya sean ellas públicas o privadas, y son cada vez más importantes en la medida en que las organizaciones crecen y tienen presencia internacional.



Colombia tiene casos muy exitosos de buen gobierno corporativo, como es el caso de ISA, que con una mayoría estatal en su propiedad tiene altos estándares internacionales en este frente.



Es más, desde hace años se ha visto a EPM como la empresa de mostrar y a Emcali como el patito feo. Pues bien, desde 2015 Emcali suscribió con el alcalde un Convenio Marco de Gobernabilidad que mitiga de manera muy significativa los riesgos de lo que está ocurriendo en Medellín. Lo importante es que se siga cumpliendo con rigor.



Los paisas no pueden permitir que su empresa bandera termine siendo un ‘ídolo con pies de barro’.