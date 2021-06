No se entiende

Junio 04, 2021 - 11:35 p. m.

2021-06-04

Por:

Ricardo Villaveces

Tanto en las diferentes encuestas que se han venido realizando, como en los planteamientos de muchos de los que están participando en el paro y en los bloqueos se aprecia que la falta de empleo es el principal problema que los afecta. ¿Cómo se entiende entonces que pretenden encontrar solución a este problema destruyendo las fuentes del mismo?

Poniendo a un lado el vandalismo que es, sin lugar a discusión, una acción puramente criminal, es importante tratar de entender cuáles son las motivaciones que han llevado a tantas personas, especialmente jóvenes, a participar en manifestaciones y bloqueos por un período ya tan prolongado.



Al oír entrevistas y ver las encuestas es evidente que son muchos los motivos para el descontento y que hay razones de sobra para que el país en su conjunto reflexione y tome medidas que apunten a solucionar, así sea parcialmente, muchas de las causas de esta indignación colectiva.



Un denominador común, como mencionaba, es el de la falta de empleo que se traduce en falta de ingresos, en frustración después de haber hecho sacrificios para capacitarse, en pérdida de la esperanza por un mejor futuro, etc. Por todo ello es que resulta muy difícil de entender que la forma en que pretenden encontrar soluciones es manteniendo los bloqueos que tantos perjuicios vienen causando.



No se necesita mucho análisis para ver que los perjuicios que estas agresiones a la ciudadanía vienen provocando están llevando a muchas empresas, grandes y pequeñas, a considerar seriamente la posibilidad de cerrar o reducir significativamente sus operaciones ante la imposibilidad de desarrollar su actividad.



El famoso Comité del Paro, que en algún grado lidera lo que ha venido ocurriendo, parece que se hubiera olvidado completamente de la tragedia que ha significado la pandemia que viene azotando al país. No es solo que la caída de la economía el año pasado es quizás la más severa de los últimos cien años y que el costo del paro se estima hasta ahora, según Fedesarrollo, en unos cinco billones de pesos.



Olvidan que estamos en un tercer pico de la pandemia de características muy graves. Los medios internacionales en las últimas semanas registraban la muy preocupante situación de la India. Pues bien, señores del paro, en los últimos 7 días mientras la India tiene 11 contagios por cien mil habitantes y 0.24 fallecidos, nuestro país tiene 47 contagiados y 1.03 fallecidos. Y en ese contexto lo único que se les ocurre es seguir promoviendo aglomeraciones.



En lugar de seguir contribuyendo a la destrucción del sector productivo se debería estar pensando en un esfuerzo conjunto para poner en marcha programas masivos de generación de empleo y en eso hay que tener en cuenta que el único con posibilidad de lograr un número significativo de empleos es el Estado.



Sector privado, academia, Gobierno Nacional y manifestantes deberían estar es trabajando en estructurar y financiar programas de impacto para generar esos empleos que no son la solución a todos los problemas, pero que si pueden contribuir de manera significativa en el proceso de ajuste que requiere el país.

