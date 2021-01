Asunto de urgencia

Enero 29, 2021 - 11:35 p. m. 2021-01-29 Por: Ricardo Villaveces

Ser inteligentes a posteriori sobre lo que se debería haber hecho o haber dejado de hacer es fácil. Lo difícil es tomar las decisiones acertadas y ejecutarlas de manera adecuada. El reto del covid daría para muchas horas de análisis y discusión sobre qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, pero ahora hay que mirar es al futuro.



Aprendiendo sobre la marcha, los gobiernos han hecho lo que han podido para frenar el crecimiento de la pandemia y para atenuar los impactos económicos, sociales y emocionales de toda índole originados en la emergencia. Seguramente falta mucho por hacer, pero se ha hecho bastante.



Desafortunadamente, el hecho concreto es que hoy nuestra situación está lejos de ser la adecuada. Los números no son buenos y para no llenar estas líneas de datos solo basta hacer referencia al seguimiento diario que hace el New York Times al comportamiento por país en los últimos siete días para ver que estamos entre los países que tiene alto número de contagios y donde la epidemia sigue subiendo. Ya hemos visto los peligrosos límites a los que nos hemos acercado en relación con la disponibilidad de las UCI en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín y como el verdadero cuello de botella, a estas alturas, más que las camas y equipos es la falta de personal calificado que pueda atender la emergencia.



Los médicos y todo el personal de la salud son los verdaderos héroes y quienes merecen toda la atención que requieren. Es muy lamentable ver cuántos de ellos han sido víctimas del virus y cómo se afecta la disponibilidad de atención de pacientes por los aislamientos a los que muchos de ellos deben someterse.



Aunque según parece estamos llegando al pico de la segunda ola, el número absoluto de pacientes ha crecido mucho más que los recursos humanos y técnicos requeridos. Una campaña exitosa de vacunación es entonces imprescindible y aquí estamos frente a otro gran problema.

Hay planes, hay simulacros, hay organización, pero no hay vacunas. Por qué estamos en esas no es el tema de esta columna, pero la realidad es que hoy más de 80 millones de personas han sido vacunadas en el mundo y en países como Ecuador y Panamá, por solo mencionar unos vecinos, el proceso ya empezó.



Es evidente que, contar con todas las vacunas que se requieren va a tomar tiempo y todo indica que los cronogramas anunciados no se van a poder cumplir, pero hay que tomar medidas de verdadera emergencia para, por lo menos y en un plazo muy corto, poder vacunar al personal de salud y, ojalá, a algunos de los grupos más vulnerables. Una gestión diplomática y comercial de alto nivel en algunos de los países que cuentan ya con vacunas debería hacer posible atender a esos grupos rápidamente.



Hay que evaluar también la posibilidad de que el sector privado se convierta en proveedor. El tema tiene pros y contras, pero si las otras alternativas están tan demoradas (The Economist dice que Colombia será vacunada masivamente solo hasta 2022) es muy necesario tener otras alternativas.