Marzo 11, 2022 - 11:35 p. m.

2022-03-11

Por:

Ricardo Villaveces

Episodios como el plagio de la flamante presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, o el caso del ‘honorable’ senador Castaño dirigiendo una red criminal y mafiosa, son el tipo de situaciones que explican el rechazo que tienen los colombianos por todo lo que les huela a políticos.



Ni para qué decir el desconsuelo que se siente cuando se oyen las declaraciones de la exsenadora Merlano en las que habla de la compra de votos como algo completamente normal y, además, permite asociar este tinglado criminal con la razón del carácter casi vitalicio del fallecido senador Gerlein, miembro del mismo clan.



En fin, historias de este tipo hay por doquier y en mayor o menor grado se trata de un problema nacional. ¿Quiere decir eso que todos aquellos que se dedican a la política son delincuentes? No, claro que no. Hay políticos serios que trabajan por lograr un mejor país y que luchan, muchas veces en solitario, por frenar abusos y corregir errores.



Pero, además, es que nos guste o no estamos en un sistema democrático en el que es necesario lograr consensos para que las cosas funcionen y estos se logran a través de los políticos. Y, como decía Churchill, “La democracia es el peor sistema con excepción de todos los demás”.



El lugar donde se deben alcanzar esos consensos y a donde deben confluir los diferentes puntos de vista es el Congreso, ya sea para permitir que el gobierno pueda adelantar con éxito su programa de gobierno, o para frenar las equivocaciones que pudieran surgir. Por esto y por muchas razones más son tan importantes las elecciones del próximo domingo.



Claro que los malos también lo saben y por eso ellos tratarán de tener éxito en sus aspiraciones. En esta ocasión, además, con una situación tan confusa en la campaña presidencial, el peso relativo que puedan tener las diferentes bancadas o agrupaciones políticas van a incidir en alto grado en las posibilidades de los diferentes candidatos, a partir del lunes, cuando comienza la verdadera contienda por la presidencia.



Votar a conciencia, escoger con cuidado es el deber que tenemos como ciudadanos. Seguramente muchas personas todavía no saben por quién votar. Todavía pueden hacer la tarea de consultar fuentes como La Silla Vacía, Congreso Visible de Uniandes, los diferentes medios, etc. y tomar una decisión responsable.



Y hay que votar en las Consultas pues, con una muy alta posibilidad, de allí va a salir el candidato que vaya a enfrentar a Petro en una segunda vuelta, pues es muy poco probable que alguien pueda salir electo en la primera vuelta.



Es una realidad que en la Coalición Centro Esperanza se han cometido errores. No obstante, en esa franja del centro es donde se ubica el grueso de los colombianos y donde debería estar el candidato que necesita Colombia en estos tiempos.



Fajardo o Galán son, muy buenas opciones. Para el senado, la lista del Nuevo Liberalismo, encabezada por la vallecaucana Mabel Lara representa renovación, compromiso y mayor presencia femenina. En la Cámara, por el Valle, Reyes Kuri es una buena opción.