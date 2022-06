A pasar la página

Junio 17, 2022 - 11:35 p. m.

2022-06-17

Por:

Ricardo Villaveces

Finalmente llegó el día de las elecciones. Una campaña decepcionante, que se caracterizó por la ausencia de planteamientos de fondo y debates serios y, al igual de lo que ha sucedido en otros países, estuvo marcada por la superficialidad de las redes sociales y por los ataques de todo tipo antes que por la inspiración que debería caracterizar a los líderes. Sea como sea, llegamos a una situación en la que Colombia tiene que decidir entre dos candidatos que generan muchas inquietudes de todo tipo.



No obstante, si algo debemos defender los colombianos en estos momentos son las instituciones, pues son ellas las que pueden evitar que se cometan abusos y desafueros en el ejercicio del poder. Por esta razón, la primera obligación que tenemos es la de defender el proceso electoral, cualquiera sea el presidente electo. Nada haría más daño en estos momentos que pretender desconocer sus resultados. Es cierto que el registrador no ha ayudado a fortalecer la confianza en el organismo a su cargo, pero la forma como se llevó a cabo la primera vuelta nos debería tranquilizar, pues se vio que si era posible contar con unos resultados rápidos e indiscutibles.



El empate técnico que mostraron las últimas encuestas hace evidente que cualquiera puede ser el ganador y, seguramente, la diferencia de votos será mínima, lo que nos puede dejar en una situación de un país dividido y, por otras razones, con una continuación de la polarización que tanto daño ha hecho. Es importante pensar entonces que después del domingo tendremos que decidir si nos vamos a quedar con una actitud triunfalista si eligieron al que hayamos escogido, o lamentándonos por los resultados y deseándole fracaso al nuevo gobierno, olvidando que lo mejor que puede pasar es que a Colombia le vaya bien, no importa quien sea el presidente. Por ello la mejor alternativa es esforzarse por ver las cosas positivas que pueda tener el nuevo gobierno y, en la medida de lo posible, contribuir, así sea solo con la actitud, a que el país progrese y no se quede en recriminaciones y conflictos que, al final, no nos llevaran a ninguna parte.



Hay que esperar que el nuevo gobierno escuche, en especial a los que han dedicado sus vidas al servicio público honesto o a estudiar y hacer propuestas que buscan la buena calidad de las políticas públicas. Con unos resultados tan parejos como aparentemente serán es fundamental que el nuevo gobierno entienda que no tiene otra opción que buscar puntos de encuentro en sus propuestas y propender por la mayor unidad nacional posible.



Petro siempre ha presumido de conocer todos los problemas y ser poco receptivo a los cuestionamientos. Ha mostrado una visión estatista con planteamientos bastante incomprensibles como el de la suspensión de la exploración petrolera. Hernández, por el contrario, ha reconocido su desconocimiento en muchos campos y ha expresado su voluntad de acercarse a los que conocen para poder gobernar. Solo eso justifica preferir a Hernández en estas elecciones. Es demasiado el riesgo que se asume con la otra opción.