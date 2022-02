A actuar con responsabilidad

Febrero 11, 2022 - 11:35 p. m.

Ricardo Villaveces

En este escenario electoral tan particular que le ha tocado a Colombia en esta ocasión se encuentra uno con personas que consideran que los resultados ya están claros y que no hay porque esperar muchas sorpresas. Cada vez es más frecuente oír opiniones afirmando que el presidente será el ganador en la segunda vuelta entre Petro y Hernández, lo que está lejos de ser el escenario que le daría a Colombia la conducción que se requiere en tiempos tan desafiantes.



Petro ha demostrado su gran capacidad como agitador, pero su incompetencia como administrador, como se vio en Bogotá, y su irresponsabilidad con los planteamientos que hace en el manejo económico son buen indicio de hacia dónde iríamos. Hernández es buen comunicador y está bien asesorado en el uso de las redes sociales, pero hay un gran trecho de ser un empresario exitoso a un buen gobernante.

“Quitarle la chequera a los corruptos” suena bonito, pero gobernar es mucho más que eso y a ese tipo de afirmaciones se reducen sus propuestas.



De pronto llegamos a ese escenario, pero hay que tener en mente que la verdadera campaña hasta ahora comienza. Estamos a diez y seis semanas de la primera vuelta y a cuatro semanas de las elecciones parlamentarias y de las consultas. Solo a partir de estas últimas sabremos quiénes son finalmente los candidatos y, algo muy importante, cómo será la composición del Congreso. Esto va a llevar a realineaciones y grupos como el menguado Partido Liberal y Cambio Radical sabrán con qué poder de negociación cuentan para decidir a quién apoyan. Para bien o para mal esto tendrá incidencia en la primera vuelta.



Las encuestas tienen alguna utilidad, es cierto; pero que dos encuestadoras serias, como el CNC y Yanhass, con entrevistas presenciales realizadas en la misma semana, presenten resultados tan dispares muestra lo volátil e inciertos que son esos ejercicios a estas alturas. Entre otras porque miden cosas diferentes. En casos como el de Petro o Hernández, se trata de campañas presidenciales. La una muy reciente y la otra que lleva ya cuatro años, pero en las demás lo que está en juego son las simpatías al interior de las coaliciones para escoger al que será el candidato que apenas empezará la campaña en representación de esos dos grupos.



Qué va a salir de esas coaliciones tampoco es claro a estas alturas, pues entre escándalos y errores el resultado de sus consultas es incierto. Hay tiempo para corregir equivocaciones y ojalá del centro, de la Coalición Centro Esperanza, salga la figura fortalecida que sea verdadera opción de triunfo para la verdadera campaña presidencial que comienza a partir del catorce de marzo.



Hoy, más que nunca, las elecciones al Congreso son importantes. Ya llegó el momento de analizar las opciones de candidatos, de informarse y de escoger las listas o las personas por las que se va a votar. No se puede olvidar que son ellos los que impulsarán un buen gobierno, o serán determinantes para frenar propuestas inconvenientes. Votar a conciencia es nuestra responsabilidad como ciudadanos.

