Pésimos maestros, pésima educación

Diciembre 19, 2021 - 06:45 a. m.

2021-12-19

Por:

Rafael Nieto Loaiza

La mejora en la calidad de la educación está en manos de los maestros.



La base docente tiene enormes deficiencias. Quienes ingresan a estudiar licenciaturas en educación son los de más bajos puntajes en las pruebas Saber 11. Más grave aún, el déficit no se resuelve durante la carrera. Los alumnos con los peores resultados en las últimas Saber Pro, para los universitarios recién egresados, son los de educación. Quienes estudian para ser maestros son los peores estudiantes y la formación que reciben durante la carrera es también muy mala.



Por cierto, en apenas 5 años el porcentaje de maestros públicos con posgrado saltó del 28% al 46%. En ese período, sin embargo, no hubo mejoras significativas en las pruebas nacionales e internacionales. El asunto no parece ser de títulos académicos (aunque en la primera infancia y en las zonas rurales el déficit de maestros profesionales es notorio y preocupante).



Hay otros problemas que afectan de manera gravísima la educación: la excesiva politización y la radicalización de Fecode. Los hechos muestran que se preocupa solo por aumentar los beneficios de sus afiliados, por adoctrinar a los estudiantes y por servir de plataforma electoral a sus directivas y, en cambio, no parece tener ningún interés en los educandos.



Un estudio de 2019 muestra que entre el 2000 y el 2016 hubo 28 paros de maestros en promedio cada año, equivalentes a 72 días de clase anuales. Quienes van a las escuelas públicas recibieron un 35% menos de horas de clase que quienes van a colegios privados. Es decir, cuando un estudiante de un colegio privado termina las horas necesarias para graduarse de bachillerato, el de una escuela pública solo habrá completado las requeridas para terminar el noveno grado.



Todos los presidentes de Fecode entre 1990 y el 2013 fueron candidatos al Senado y todos en listas de la izquierda. El uso del sindicato como trampolín político no ha cambiado. Esta semana, Nelson Alarcón, el anterior presidente de la Federación, anunciaba su candidatura para el próximo congreso.



El asunto es aún peor. En un estudio con todos los docentes de Bogotá, el más amplio que se ha hecho en el país, cuatro de cada diez manifestaba estar de acuerdo con la 'lucha armada'. Difícil creer que fuera muy distinto en el resto del país.



El panorama es desolador: quienes se forman como maestros son los peores estudiantes, quienes terminan sus estudios en educación son los profesionales con menores calificaciones, los posgrados no resuelven las debilidades, cuando ingresan a la carrera oficial se encuentran con sindicatos extremistas que paran con cualquier excusa y con sus ausencias castigan severamente a los estudiantes públicos. En esas condiciones, no debería sorprender la pésima calidad de la educación pública en nuestro país.

​Sigue en Twitter @RafaNietoLoaiza