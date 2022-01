La patria por encima de los partidos

Enero 23, 2022 - 06:45 a. m.

2022-01-23

Por:

Rafael Nieto Loaiza

En una democracia madura las elecciones son un asunto importante pero ordinario. Me explico: los comicios, presidenciales y para la elección del legislativo, tiene el valor fundamental de escoger a quienes dirigirán la nación en los siguientes años.



Sin embargo, son también rutinarias. No supone una alteración sustantiva de la vida ciudadana porque los habitantes saben que, gane quien gane, se mantendrán intactos el sistema político y el modelo económico estructural del país. Se tiene además la certeza de que, en todo caso, cumplido el período para el cual eligieron, habrá la oportunidad de volver a votar y de elegir.



Ocurre que, sin embargo, en las democracias inmaduras las elecciones pueden ser vitales si en ellas los candidatos amenazan la supervivencia del sistema democrático o del modelo económico. Esas elecciones dejan de ser las típicas de gobierno vs. oposición y pasan a ser un sistema vs. antisistema. En esas ocasiones, las elecciones se convierten en unas de supervivencia.



Pues bien, las elecciones de este año en nuestro país tienen ese riesgo.

La propuesta de la izquierda radical, hoy bajo el seudónimo de progresismo, es antisistema. No tengo duda de que el modelo económico requiere ajustes y evoluciones, que debe hacer más énfasis en la solución de los problemas estructurales de desempleo, informalidad y pobreza, que la corrupción es una plaga y que nuestra democracia es imperfecta. Pero mucho va de la necesidad de evolucionar y reformar a hacer la revolución por las urnas como pretende la izquierda radical.

Tanto por su pasado criminal, por el contenido colectivista de sus propuestas, por su exaltación al odio al otro, y por su temperamento megalómano y su desbordada inclinación a la mentira, la extrema izquierda amenaza al país.



Resulta evidente que sin la unidad de aquellos que defendemos democracia, libertades y la economía seria y responsable, el riesgo de quedarse en primera vuelta es enorme. Y, sin duda, sin esa unidad es imposible el triunfo en la segunda.



De manera que es indispensable deponer egos y vanidades e incluso las legítimas aspiraciones personales y partidistas y conseguir un acuerdo que evite el infeliz escenario de tener que escoger entre la extrema izquierda y la centro-izquierda santista. La unidad todavía es posible. De manera ideal, para las consultas interpartidistas de marzo. Si Char insiste en negarse, que se quede solo y los demás vamos unidos.



En cualquier caso, el escenario que hay que evitar es el de dos consultas separadas entre quienes deberíamos ir unidos porque ello haría imposible la unidad para la primera vuelta. Los ganadores están obligados legalmente a presentarse en mayo.



La patria por encima de los partidos, decía Benjamín Herrera. Hoy más que nunca.

​Sigue en Twitter @RafaNietoLoaiza