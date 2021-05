El Valle, vándalos y bloqueos

Mayo 09, 2021 - 06:45 a. m.

2021-05-09

Por:

Rafael Nieto Loaiza

Diez días después del paro, es posible llegar a unas conclusiones:

La masiva participación ciudadana del 28 de abril fue espontánea. Los bloqueos, el vandalismo y los ataques contra la Policía y la infraestructura son planeados.



Detrás de ellos hay bandas delincuenciales y milicias que, al mejor estilo chavista, operan de manera coordinada.



Que Cali, la tercera ciudad del país, y el Valle del Cauca sean el epicentro de la violencia no es gratuito. Aportan el 10% del PIB nacional. Son estratégicos para el comercio exterior.



Hoy están bajo sitio y sus habitantes, secuestrados. Hay bloqueos en los accesos y varios puntos dentro la ciudad.



Los ciudadanos, desconcertados, asustados y predomina entre ellos la impotencia. Hay desabastecimiento de alimentos, gasolina y de insumos médicos.



La decisión de dar apoyo militar fue correcta. Le permitió a la Policía aliviar la carga, descansar, dejar a los soldados la guarda de instituciones claves.



El general Zapateiro se está jugando su reputación y la confianza ciudadana. Prometió desbloquear la ciudad en 48 horas y han pasado tres días más y tal cosa todavía no ha ocurrido.



Cada día que pasa el ciudadano ahonda en su desánimo y los comerciantes y empresarios en pérdidas que, en muchos casos, pueden llevarlos a la quiebra. A Cali y el Valle hay que rescatarlos ya. Con acciones coordinadas, el Ejército en la retaguardia y en el apoyo y la Policía enfrentando, hay que romper los bloqueos y capturar a los responsables y a quienes cometen actos de vandalismo.



Y, de la mano de la Fiscalía, hay que llevarlos a la justicia. El mensaje de no impunidad es vital hacia el futuro.



Ha quedado demostrado que a los convocantes del paro les importan un comino la salud y la pobreza. Aglomeraciones como las del paro en medio del tercer pico de la pandemia son peligrosísimas.



Y el paro, los bloqueos y los actos de vandalismo y delincuencia solo contribuirán a ahondar la crisis económica, el desempleo y la pobreza. No hay contradicción: la izquierda le apuesta al desempleo y la pauperización.



Entre más desempleados y pobres haya, más terreno fértil tienen para su discurso de resentimiento, de odio, de lucha de clase, y más aceptación tendrán sus líderes populistas.



Pero el vandalismo y el bloqueo han empezado a resentir a las mayorías silenciosas. Son pacíficas, honestas, trabajadoras. Y ha empezado a culpar a los organizadores del paro y a Petro de los problemas y padecimientos que están sufriendo.



Por eso, el cachorro del socialismo del Siglo XXI ha empezado a recular. Antes pedía “una marcha de un millón de personas”, ahora dice “que en el momento en el que Gobierno decidió retirar la [reforma tributaria, el paro] debió frenar ahí”.



