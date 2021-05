Mayo 02, 2021 - 06:45 a. m.

2021-05-02

Por:

Rafael Nieto Loaiza

Efectos de una tributaria fallida

Esta semana Duque informó que instruyó a Hacienda para que "construya un nuevo texto [de reforma tributaria] con el Congreso, que recoja el consenso”. Acordar con los partidos que hacen parte de la coalición del Gobierno era lo que tenía que haber hecho antes de desatar el incendio.



Por falta de olfato político, por desconexión con el malestar ciudadano por la crisis de la pandemia, por soberbia o por exceso de confianza en su capacidad de maniobra en el Congreso, no lo hizo. Y las consecuencias con devastadoras para el Gobierno, para el Centro Democrático y para el país.



Yo seguiré insistiendo que la reforma es inoportuna por al menos tres motivos: los micro y pequeños empresarios y los ciudadanos de a pie apenas empiezan a sacar cabeza y en nada ayuda cualquier aumento de impuestos; discutir sobre nuevos tributos cuando lo que más se necesita es inversión nacional y extranjera, solo genera incertidumbre e inseguridad jurídica; y no tiene sentido asumir los costos políticos de una tributaria para que sea otro el gobierno que recoja los frutos de la misma.



Y seguiré diciendo que es inconveniente como mínimo por otras tres razones: la ciudadanía no quiere ni oír hablar de nuevos impuestos cuando percibe que el Estado es ineficiente y corrupto; no se le puede seguir metiendo la mano al bolsillo al ciudadano para quitarle los frutos de su trabajo sin antes hacer una juiciosa tarea de ahorro y austeridad y un cuidadoso estudio sobra la naturaleza y calidad del gasto público; y, lo más importante, lo que se requiere es una reforma pensada para fomentar el crecimiento y el empleo y no en la línea de más subsidios.



Es cierto que es absolutamente contradictorio que quienes apoyaron el pacto con las Farc estén atacando una reforma que busca recursos para cumplir con los billonarios compromisos ahí acordados.



Y es verdad que es una ironía que la izquierda se haya venido en contra de una reforma que está muy alineada con sus propuestas. Ahí están más gasto público, la renta básica y la gratuidad universitaria para estratos 1, 2 y 3, por ejemplo.



Pero la izquierda nunca va a aplaudir estas iniciativas salvo que vengan de ella misma. Y el ciudadano de a pie solo sabe que pagaría más IVA.

Lo que es mucho más preocupante, el Estado parece atrapado por sus miedos y por el temor a decisiones judiciales arbitrarias e ideologizadas que se alinean con la anarquía y la violencia. La Policía se ve maniatada y algunos uniformados prefieren dejarse matar a hacer uso de la fuerza legítima. La inseguridad jurídica los carcome. Y el ciudadano se siente impotente y asustado al ver que sus derechos y bienes no son protegidos.



Hay que recuperar la autoridad, la seguridad y el orden. Sin ellos no hay futuro. En el 22 nos jugamos el pellejo.



