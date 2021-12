Educación de pésima calidad

Diciembre 12, 2021 - 06:45 a. m.

Si en general el panorama educativo es malo, en materia de calidad es un desastre. Lo demuestran las pruebas Pisa internacionales, que evalúan competencias en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias.



Seguimos ocupando el último puesto entre los miembros de la Ocde. En lectura obtuvimos 412 puntos, 391 en matemáticas y en ciencias 413. Los promedios de la Ocde son 487, 489 y 489 respectivamente.



La gravedad de la situación se ve aún mejor al examinar las calificaciones alcanzadas. El examen establece 7 niveles, siendo 1 el peor.



El 50% de los estudiantes colombianos, más del doble del promedio de la Ocde (23%), se ubica en el peor nivel de lectura, es decir, ni siquiera son capaces de “identificar la idea principal en un texto de extensión moderada [y] pueden reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos”. Y solo un 1% alcanzó los niveles 5 y 6.



En ciencias es parecido. Solo el 50% de los estudiantes de Colombia alcanzaron el nivel 2 o superior en ciencias (Ocde 78%).



La otra mitad no puede “reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos familiares”. Y el porcentaje de los estudiantes que se ubicó en los niveles 5 o superior es “insignificante”.



En matemáticas es peor. El 65% está en el nivel 1 (Ocde 24%).



Esos estudiantes no son capaces de “representar matemáticamente una situación simple, por ejemplo, convertir precios a una moneda diferente”.

Acá también solo el 1% de los estudiantes alcanzó el nivel 5 o superior.



El 40% de todos los estudiantes colombianos está en el nivel 1 en las tres áreas.



Pisa confirma lo que he afirmado en otra columna (El desastre de la educación): las diferencias de resultados entre estudiantes “con ventaja socioeconómica” son evidentes y muy altas.



En lectura, los primeros superan a los desfavorecidos en 86 puntos. Y apenas uno de cada diez estudiantes desfavorecidos “logró ubicarse en el cuarto superior de rendimiento en lectura en Colombia”.



En matemáticas y ciencias “la condición socioeconómica fue un fuerte factor para predecir el rendimiento en matemáticas y ciencias”.



Pisa muestra que, además, los estudiantes de alto rendimiento provienen de unas pocas escuelas. Todas privadas.



Es decir, ratifica que los muchachos que provienen de hogares con más ingresos pueden asistir a colegios privados que les proporcionan una educación de mucha mejor calidad que la de las escuelas oficiales.



Por cierto, según Pisa, hay más profesores “completamente certificados”, 78%, en “escuelas desfavorecidas” que en “escuelas favorecidas”, 62%.



Y los docentes con por lo menos una maestría son porcentualmente similares en ambos tipos de escuela. Pareciera que el problema de calidad en las escuelas públicas podría estar en los profesores, pero no en sus títulos académicos.



Suena contradictorio, pero no lo es. Intentaré explicarlo en una próxima columna.



