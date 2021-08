Agosto 15, 2021 - 06:45 a. m.

2021-08-15

Por:

Rafael Nieto Loaiza

Para crecer a las tasas que necesitamos hay unos cuellos de botella estructurales que debemos superar. Me referiré a tres de ellos.

El primero de ellos es la complejidad del sistema tributario y la excesiva carga fiscal. Con la reforma tributaria que se propone, subirá para las empresas al 65,5% (el promedio mundial es del 40,4%).



Una tasa tan alta tiene como consecuencias una altísima evasión, cercana al 32%, un desestímulo a la inversión, la pérdida de competitividad internacional y un incentivo perverso para la informalidad.



Hay que simplificar el sistema, disminuir la carga, ampliar la base de tributación, eliminar tantas exenciones como sea posible.



El costo y la inflexibilidad del régimen laboral es el otro. Hoy un trabajador vale para su empleador 1,52 veces su salario mensual.



Y en lugar de disminuir aumentan permanentemente los gastos laborales adicionales directos (como la estabilidad laboral reforzada, la disminución de la jornada laboral o el aumento del tiempo de la licencia de paternidad) e indirectos (trámites a cargo del empleador).



La inseguridad, física y jurídica, el tercero. Producimos más cocaína que nunca y la tasa de asesinatos es más alta que antes de la firma del pacto con las Farc. Solo quebrándole el espinazo al narco saldremos del conflicto y de esta espiral de violencia homicida. Y operar en los territorios se ha vuelto dificilísimo.



Sin autoridad, orden y seguridad no hay sociedad posible. Hay que sancionar efectivamente los bloqueos, reformular la estrategia contra el narcotráfico, recuperar la voluntad de someter a los violentos, reconstruir la cooperación de la ciudadanía con la Fuerza Pública, fortalecer la superioridad aérea y los aparatos de inteligencia y contra inteligencia.



Para disminuir la incertidumbre jurídica hay que atacar la inflación normativa y desregularizar cuando sea posible, continuar la tarea de simplificar trámites, y emprender la hoy improbable pero urgente reforma a la administración de Justicia.



Y hay que tener mucho cuidado con los riesgos jurídicos que se asoman con la utilización de la JEP como instrumento de venganza.



La pésima calidad de la educación y su no pertinencia, es el cuarto, la insuficiente infraestructura es el quinto, los altísimos costos de energía el sexto y la corrupción el séptimo. Ameritan otras columnas.



Este año cerrará muy bien, no solo por el rebote postcrisis sino por los aumentos sustantivos de precios de nuestras principales materias primas.



Indicador: en julio se vendieron 70.655 motos, más que nunca. Las motos son la primera propiedad de muchísimos colombianos.



Para eso, para construir un país donde todo sean propietarios, es indispensable hacer de la superación de la pobreza la meta de todos.



Y ello no será posible sin generar empleo, mucho empleo, y sin superar los cuellos de botella señalados.



​Sigue en Twitter @RafaNietoLoaiza