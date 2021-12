Cerrar las brechas educativas

Diciembre 05, 2021 - 06:45 a. m.

2021-12-05

Por:

Rafael Nieto Loaiza

He sostenido que el sistema educativo colombiano no disminuye la desigualdad y no prepara adecuadamente a los jóvenes ni para el empleo ni para el emprendimiento.



La tarea fundamental es cerrar las brechas. Es en la educación superior donde se concentra la atención pública y, en consecuencia, los recursos.

Pero es en los niños de cero a cinco años y en las zonas rurales donde deberían enfocarse prioritariamente. La inversión en la primera infancia permitirá evitar la inequidad temprana y es, de lejos, la que mejor retorno posterior tiene. Pero ocurre que para el próximo año se prevé que la cobertura de niños en edad temprana sea de apenas dos millones, el 35%.



Son el Icbf y las madres comunitarias quienes atienden a la mayoría de esos niños. Hacen una encomiable tarea, pero no tienen la formación pedagógica para educar. Hay que acelerar decididamente la cobertura, acompañada por un mínimo de alimentación balanceada, pero hay que hacerlo por profesionales que puedan cumplir adecuadamente la función educadora.



En las áreas rurales, el promedio de escolaridad era de apenas 6 años cuando en las ciudades es de 9,7. La cobertura era del 60,5% en educación secundaria y de un ínfimo 31,4% en media, muy por debajo de los promedios urbanos, 76,4% y 47,6%, respectivamente. De las 43.480 escuelas rurales, apenas 6.700 cuentan con secundaria. Agréguese que en esas áreas no hay ni una sola escuela pública con desempeño óptimo (4% en zonas urbanas) y el 70% tiene las peores calificaciones. Las escuelas rurales tienen los maestros menos formados y con peores puntajes en los exámenes Saber.



La pandemia agudizó la profunda desigualdad. Apenas el 16% de los hogares rurales tiene conexión a internet. La virtualidad saca del sistema educativo a miles y miles de niños, en especial en el campo.



Las áreas rurales tienen el mayor déficit de cobertura, la peor calidad educativa y están concentrados los mayores índices de pobreza. Hay que localizarse en reducir la brecha de cobertura escolar en las áreas rurales, mejorar rápidamente el acceso al internet (el escándalo en el Min Comunicaciones trasciende lo monetario. Supone un nuevo retraso en la conexión digital del campo) y hay que hacerlo con buena calidad.



Esta breve radiografía muestra que aunque la educación es un derecho formalmente protegido, en la realidad son muchos, en especial infantes en todo el país y los niños en las áreas rurales, quienes no tienen acceso al mismo y, cuando sí acceden, el servicio es de muy mala calidad. La educación universitaria es muy importante y concentra la atención. Pero el Estado debe tomar sus decisiones por razones estratégicas, no solo por la capacidad de presión y acción política de las universidades públicas, los universitarios y el sindicato de maestros.

