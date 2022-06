Y Rodolfo les dañó el baile

Mayo 31, 2022 - 11:40 p. m.

2022-05-31

Por:

Poncho Rentería

Mi tema para hoy era nostálgico: que hace 86 años renunció al trono de Inglaterra el rey Eduardo para casarse con la americana Wallis Simpson. Una renuncia por amor y por la jartera de gobernar a los criticones y conflictivos derechistas monárquicos ingleses que aún añoran a la reina Victoria. Punto.



Hoy el rey de la noticia en Colombia es el ingeniero Rodolfo, la gran sorpresa electoral, el que no quiere tener a su lado a políticos que vienen de otras toldas con mal pasado. Y dijo más: “Tengo una salud de hierro para dolor de mis enemigos y tengo la radical voluntad de combatir a la pandilla que se adueñó, con marrullas, de las contrataciones en el sector público”.



Votando el domingo me contó un empresario: “Mejor que ganarse un Baloto es tener aceitado un ‘comité técnico’ que te adjudique una obra pública multimillonaria”. Vale destacar que Juan Martín Caicedo, como dirigente gremial en la Cámara de la Infraestructura, muy seguido, muy repetidamente ha denunciado los “pliegos de licitación tipo sastre, hechos a medida del interesado”. Varios presidentes han prometido en los últimos 28 años derrumbar las marrullas en las licitaciones, pero no han podido.



Muy pifiados en los cálculos electorales los veteranos del periodismo. Seis millones sacó el ingeniero Rodolfo, y yo, exparlamentario y con 30 años escribiendo en periódicos serios, aquí le calculé dos millones y sacó seis. Por eso, hoy me hago severa autocrítica y hasta planeo renunciar a mis tareas de columnista. Al ingeniero Rodolfo, los brujos que sí saben, hoy le están dando la victoria, le suman sus seis millones del domingo, los cinco que puso Fico más un millón que le llegarán de los ‘laureanistas’, todos antiPetro.



Rodolfo Hernández, un político distinto al resto en su lenguaje, ha dicho frases serias como esta: “Debemos acabar con la vagabundería de las camionetas blindadas con esquema de seguridad para unos aprovechados que no correen peligro, pero sí se autoregalan lujos con el dinero de los paga-impuestos”. Vaya, vaya, ese tema es muy repetido en mis columnas de prensa y notas televisivas, vengo rechazando que un ‘notablón’, a cuento de ser dizque perseguido, reciba del paga-impuestos una camioneta blindada para ir al gimnasio o al supermercado.

¿Y ganará la presidencia el ingeniero Rodolfo? Lo veo cerca, lo veo alegrón, le falta coronarse con votos y colorín colorao.