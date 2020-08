Un verano caliente

Agosto 04, 2020 Por: Poncho Rentería

En 48 horas celebraremos otro aniversario del viaje sin regreso de un grande del periodismo y de la vida, José Pardo Llada. Como en Cali él consiguió realizaciones sociales y un monumental cariño de sus gentes, les invito a escuchar La Guantanamera, oírla es un homenaje a un líder del civismo, José Pardo Llada, esposo de mi amiga Elsy Calderón e inolvidable por su ‘Mirador en el aire’. Hoy estaría mi amigo Pardo Llada por la tragedia del honorable Juan Carlos de Borbón, enredado hasta irse de España por una mujer, su amante Corina. Es humano, lo entiendo y abrazo al rey emérito Juan Carlos de Borbón.



Agosto calientísimo y con la política a 45 grados porque los magistrados de la sala penal condenaron hace 20 horas al expresidente Uribe. Esa condena lo aplasta políticamente y de carambola toca duro al presidente Duque. Esa condena ignora, según mi jurista amigo, a los 10 millones de gentes que han seguido al expresidente eligiéndolo a él dos veces y hace dos años a Iván Duque su amigo leal. Me pregunta Lulita Arango mi pareja: ¿Quiénes movieron esta trastada al expresidente Uribe? No creo que haya sido Julio Iglesias ni su exesposa Isabel Preysler hoy de Vargas Llosa.



Radialmente escucho a un señor y me llevó a la risa, algo queda del escándalo de ayer. Me había prometido no escribir del caso Uribe-Magistrados porque desde que se inició le vi un motivo para calentar la política cuando es lo que menos conviene. He escrito con pereza, no es mi culpa.



Para mi vecino de edificio, un lúcido diplomático, la condena a Álvaro Uribe le garantiza la presidencia a Gustavo Petro porque él era el muro democrático que lo podría atajar. Como no soy analista político no refuto lo dicho por el diplomático aunque ellos analizan bien y sin parcialidad.



Aleluya: los colombianos estamos cívicos en el encierro obligado. Los que salen es por la urgencia de un rebusque monetario, de resto hay disciplina, las calles están solas. En tanto, media Europa en las playas y sin mascarilla. Este país es folclórico, absurdo y hoy sufre por la pandemia, el encierro, la falta de mini parrandas y de algo gustador: botar corriente y charlar frivolidades, programa que es baratísimo, algo exótico en un país carísimo como este.