Un filántropo para imitar

Julio 26, 2022 - 11:40 p. m.

2022-07-26

Por:

Poncho Rentería

Es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y para la posesión presidencial estrenarán traje Dilian Francisca Toro, Roy Barreras, Piedad Córdoba, Armando Benedetti, más 177 líderes indígenas y afros. Desde el petrismo se quejan de no tener las 1975 boletas que piden sus electores para la toma presidencial. Lo sentimos, no hay boletas ni espacios, los coparon los diplomáticos, magistrados, ministros y el curubito jai del petrismo.



Se nos vino el cambio presidencial. Ojalá sea un acto sobrio, sin broncas ni guachadas como las del Capitolio. La gente seria de la izquierda censuró eso por el violento lenguaje y la acción. “La mala educación no puede ser norma política de la izquierda”, me lo dijo Alexandra Rivera, una brillante ingeniera cucuteña.



Con guachadas en el lenguaje jamás actuó el maestro Alfonso Barberena, tampoco Nicolás Buenaventura, José Cardona Hoyos, Diego Montaña Cuéllar, Gilberto Vieira, Gerardo Molina o Luis Carlos Galán. Eso del Capitolio con madrazos furiosos al presidente Duque le bajó simpatías a la izquierda hoy con mayorías parlamentarias prometiendo ‘paz total’, reforma agraria y honradez gerenciando el dinero público. El petrismo promete austeridad desde el poder, no contratos chuecos ni licitaciones con trampa y menos autos blindados, mermelada y tiquetes al mundo entero. ¡Aleluya!, que lo cumplan.



Como los multimillonarios son distintos a los demás mortales, me interesan sus caprichos, cómo manejan su fortuna, qué leen, cómo viven, cómo duermen y cómo gozan el ocio los príncipes del capitalismo. Por eso voy al filántropo Luis Carlos Sarmiento Angulo quien, a sus 88 años, y trabajando 16 horas diarias por 70 años, decidió con su esposa Fanny Gutiérrez, sus cuatro hijas economistas, sus nietos, bisnietos e hijo, regalarle a Colombia un monumental y moderno Centro Clínico para curar el cáncer.



Ese edificio con 100.000 metros y con alta tecnología exigió para construirlo y dotarlo 400 millones de dólares que equivalen a un millón y medio de millones de pesos nuestros. Aleluya: que hombres y mujeres de Colombia con alta fortuna, copien este acto del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo costeando obras sociales para ancianos y niños. Eso le rebaja la herencia a los yernos, pero ellos no protestan mucho. Y ustedes, los afortunados del capitalismo, recuerden que en Colombia hay un millón y medio de ancianos olvidados, solitarios, sin afecto, sin televisor, sin café y sin cobijas. Es cristiano y humano acordarse de ellos, ayúdelos y colorín colorao.