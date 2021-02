Tyson en El Cerrito

Febrero 09, 2021 - 11:45 p. m. 2021-02-09 Por: Poncho Rentería

Están de moda las falsas noticias (las ‘fake news’) y por eso les aclaro que el legendario boxeador Mike Tyson no conoce la población de El Cerrito a 59 kilómetros de Cali. Allí hubo algo grotesco, lo vi en un video-redes, sucedió el sábado, 9:35 de la mañana, contra un agente de Tránsito muy joven, bajito de estatura y cuerpo frágil. Poderoso boxeador fue el súper campeón Mike Tyson y atérrense, en El Cerrito le salió un imitador, un tipo altísimo, 29 años, robusto, raza afro, brazos corpulentos y muy nervioso porque al pedirle el agente los papeles de la moto, lo encuelló, lo levantó 30 centímetros y lo descargó al piso como si fuera un bulto de aguacates. Angustiado, el bajito agente de Tránsito gritaba, “señor, respete a la autoridad”. No le sirvió.



El ‘show’ de violencia lo vio mucha gente y, siento mucho, el agresor fue preso en El Cerrito. Los ‘super-macho’ pelietas son peligrosos. El Mike Tyson cerriteño, ojalá ya esté libre con multa pagada. Lo grotesco del Tyson de El Cerrito se repitió en un pinchadísimo centro comercial de Cali donde tres meseras jovencitas de un restaurante mechonearon con violencia a una clienta. Feísimo video ver mujeres en esas salvajadas. Punto.



Mala noticia llega del Ecuador. El demagogo chavista Rafael Correa, con su títere Andrés Arauz ganó la primera vuelta de la elección presidencial. Rafael Correa cerró la carretera Panamericana 80 días, arruinando a miles de negocios caleños, la cerró porque el expresidente Uribe bombardeó la fortaleza militar en el Ecuador del súper-farco Raúl Reyes. Los locatos de Arauz-Correa & Cia., el nuevo poder en el Ecuador, amaban a Raúl Reyes, su camarada. Punto.



Y sentí cerquita el Covid-19 ,no porque me abrazara, porque despachó de este mundo a mi entrañable amigo tulueño, compañero de pupitre en el colegio salesianos, al lúcido arquitecto Nacho Libreros Vallejo. Sucedió en North Carolina, USA, donde él ocupaba un altísimo cargo estatal. Me golpea en mis afectos por ser mi cercanísimo camarada por 65 años siempre hablándonos por teléfono y al que quise mucho. Nacho Libreros, un tipazo querido, brillante, culto, nunca pelietas, nunca ‘torificado’, siempre bien hablado y muy cívico.



Es mortal el bicho-virus. Cuídense porque morirse es jartísimo, es muy largo, allá no hay emisoras ni cafeterías ni revistas ni diarios ni tortas ni helados de chocolate. No lo duden, morirse es tedioso, aburridísimo, a cuidarse y colorín colorado.