Sí, se pifió el Ministro y…

Noviembre 09, 2021 - 11:45 p. m.

2021-11-09

Por:

Poncho Rentería

“Deben destituir al ministro de Defensa, Diego Molano”, lo pidieron a gritos los ultras antigobierno Duque. Montaron un necio escándalo de pizzería, un escándalo tontarrón porque Irán tiene una guerrilla, el Hesbolá, que manda en Venezuela y es enemiga de Colombia.

Admitamos que el mindefensa Diego Molano soltó una frase cero diplomática hacia Irán pero no da para renuncias. Punto.



Sorpresa nacional, el noticiero de Caracol Televisión informó con amplio despliegue que María Fernanda Cabal, fiel uribista y seria polemista, ganaría la candidatura del Centro Democrático. No me extraña porque ella opina sobre la vida cara, censura el matonismo de los tira-piedras contra los policías y tiene una vida política intachable. Aleluya, mi candidato presidencial Enrique Peñalosa al igual que María Fernanda Cabal ganan apoyos. Nueve millones de mujeres votarían para presidente. ¿Por quién? Lo veremos. Punto.



De secuestradores opinemos. El periodista colombiano Pedro Clavijo llegó en 1963 a Moscú pagado por la Juco y se quedó 45 años allí de periodista y sin ser militante comunista. El disidente Pedro Clavijo, la dirigente comunista María Arango Fonnegra y este servidor hacíamos turismo en Moscú, digamos la plaza Roja, tumba de Lenin, galerías Gum, Café Tovarich y luego bares en la calle Gorki. Mucho discutían Pedro y María Arango sobre “la toma del poder”, ella militante comunista línea Farc y Pedro un anti partido Comunista, anti Farc y anti secuestros.



Pedro era experto en la burocracia de Moscú, éramos socios en ediciones de libros pro-socialistas hacia Colombia. Pedro me solucionaba líos ante mis patrones rusos de Novosti-Press, un monumental imperio editorial que yo representaba en Colombia. Pedro, un experto en detectar espionaje a los extranjeros en Moscú por la KGB.

Pedro Clavijo y María Arango discutían sobre el secuestro como arma política, discusión viva porque Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal le exigen a las Farc que asuman los secuestros y torturas. Callan las Farc, ‘Timochenko’, ‘Catatumbo’ y Sandra Ramírez, la viuda de ‘Tirofijo’. Punto.



Aleluya, regresó a Bogotá Claudia López, la alcaldesa ‘chic’. Lástima: encontró invadido el inmenso Parque Nacional. Ella trajo jamones, quesos, vinos, tortas ricas del Corte Inglés. Regresaron de Italia y España los sindicalistas dueños del Paro Nacional. Unos pasean, otros aguantamos aquí el odioso trancón. Llega Duque mañana y somos buenos amigos de Irán, no ha pasado nada y colorín colorao.