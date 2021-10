Santos Nobel y Pastrana

Octubre 05, 2021 - 11:45 p. m.

2021-10-05

Por:

Poncho Rentería

Octubre caliente con broncas políticas. Recibo llamada de María Mercedes mi caleña amiga contándome: “Este miércoles en Cali, en el Club de Ejecutivos, cinco periodistas enfrentarán a la candidata presidencial uribista María Fernanda Cabal y fijo le censurarán que fuera descortés con Vanessa De La Torre en reciente entrevista”. Mi amiga María Mercedes calcula que habrá bronca, no habrá -le dije: “Con una entrevista cordial , tendrán aplausos”. Punto.



Por supuesto que María Fernanda Cabal repetirá sus ataques y censuras contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por “haberle dado trato de personajes a unos iracundos encapuchados que taponaron Cali, Palmira y Buenaventura bloqueando miles de camiones con alimentos”. ¿Vienen más bloqueos en Cali y Bogotá? Sin duda, ganaron ellos.



Octubre caliente y sabe a caviar rojo iraní el ‘Pandora Papers’ que toca dólares y euros en bancos internacionales. Sobre eso hablamos ayer en un almuerzo de colegas en Bogotá. Un abogado ricachón que almorzaba con nosotros, nos dijo con tonito sobrador: “Escándalo flojón, cuando un país tiene 500 secuestros al año y a ocho mil bandidos secuestradores, toca tener dinero afuera por una emergencia familiar”. De odioso le pregunté: ¿Y si no los declaró a la Dian merecen multa? Nos hizo un golazo, irónicamente me dijo que “Pablo Picasso y el fantoche Salvador Dalí eran los peores pintores españoles”. ¿Tiene usted dólares en otros países? Cuéntele a la Dian, le cobran un doce por ciento y queda fresco. Punto.



Hace cinco años se sacudió Colombia porque el plebiscito se lo ganó el ‘No’. Nadie esperaba que derrotaran al ‘Sí’ impulsado por Juan Manuel Santos, Mariangela Holguín, Juan Meza, Federico Rengifo, el general Naranjo, el general Mora y Humberto De La Calle. Les ganó el expresidente Uribe en equipo con Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Rafael Nieto. Pasados cinco años aún discuten el santismo y el uribismo, sobre ese plebiscito. Punto.



Y este octubre tiene enfrentados a dos expresidentes que los izquierdistas llaman “de la oligarquía bogotana”, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos que se han lanzado súper-vainazos con desafíos que esculcan mil analistas histórico-políticos. Y mañana los futbolistas nuestros en Montevideo buscarán ganarle al Uruguay. Juegan once contra once y los dioses Neymar y Messi llevan tres derrotas en Francia.



Apuesto que ganará Colombia a Uruguay por dos a uno, gozaremos los goles a carcajadas y colorín colorao.

​