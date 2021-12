Sale Fajardo y salió Uribe

Noviembre 30, 2021 - 11:45 p. m.

2021-11-30

Por:

Poncho Rentería

Inevitable abrir este cole con el personaje del momento: el general Jorge Enrique Mora que lanzó un libro contando su accidentada presencia de cincuenta meses en Cuba discutiendo y aprobando temas difíciles de Estado con y ante las Farc. Desde su libro el condecorado militar lanza alfilerazos al expresidente y Premio Nobel Juan Manuel Santos, a Humberto de la Calle y al plenipotenciario Sergio Jaramillo sobre el que no esconde su antipatía y señala de “creerse el único dueño del proceso”.



Don Juan Manuel Santos, que por ser Nobel de Paz no está obligado a aguantar vainazos, revivió al libro del General diciéndole a Yamid Amat: “No he leído el libro; me imagino que serán chismes y sacadas de clavo personales con sus compañeros de equipo”. Dijo más el Nobel, “Él si me daba quejas de sus compañeros y hasta me renunció un par de veces”. De postre lo fulmina con estas dos preguntas: “¿Por qué no se retiró? ¿Y si estaba tan en desacuerdo por qué firmó?”. Cinco años de firmada la paz con las Farc y sigue discutida. Punto.



Me lo dijo un exministro de Iván Duque, el lunes nos tocó el mismo camarógrafo grabando para Caracol Televisión: “Oye Poncho, eres afortunado, te dan temas folclóricos como el ‘oso’ mundial que hizo Colombia sacando a empujones de la campaña electoral a jefes con votos, Sergio Fajardo, un intachable servidor público, y al expresidente Uribe”. En Nicaragua hubo farsa electoral, el exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez desde el exilio dijo, “Allá, en mi país, sufren que el facho-izquierdista Daniel Ortega, puso presos a sus siete adversarios y ganó y sigue mandando”.



Fajardo y Uribe dos políticos influyentes han recibido orden de salir de la política activa y viajar al Tíbet y seguir al Himalaya a 300 días de penitencia y ayuno. A Uribe se lo ordenaron cinco magistrados de nueve.



Al matemático y exgobernador Sergio Fajardo el poder fiscal, la poderosa Contraloría Nacional. A Fajardo le dieron chance: sale del problema pagando mil millones de dólares. Una admiradora caleña de Sergio Fajardo, María Isabel Arabia, me soltó este comentario: “Sacar a Fajardo siendo candidato presidencial más que a un atropello suena a chiste”. Acertó María Isabel, da para risas que saquen a un candidato y matemático que fue gobernador y alcalde intachable. Esa es la Colombia demente y colorín colorao.