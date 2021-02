Pardo Llada y Olga Guillot

Febrero 23, 2021 - 11:45 p. m. 2021-02-23 Por: Poncho Rentería

Antenoche me dije, “no más vacunas, no más candidatos presidenciales sin terminar primaria, no más Petro ni el expresidente Uribe ni Paloma Valencia ni Roy Barreras ni Vivanco ni Santrich”. Recuerden a dos cubanos históricos en la música y la política: Olga Guillot y José Pardo Llada. Fueron muy amigos la bolerista Olga Guillot, la de ‘El son se fue de Cuba’, y Pardo Llada, cubano-caleño que nacionalizado fue embajador de Colombia en Noruega y exitoso en Tv-radio y periódicos.



En diciembre del 84 Pardo Llada bajó de Noruega a Madrid. Allí nos citamos, yo viajé a verlo y a contarle mi papel parlamentario porque él me puso los votos. El embajador y Elsy llegaron días antes con tres personajes: el poeta Heberto Padilla, recién salido de la cárcel en Cuba por anti-castrista; de Miryam Gómez y su amado marido el mágico Guillermo Cabrera Infante, que nos regaló su novela-memorias ‘La Habana para un infante difunto’.



Alojados en el madrileño hotel El Cuzco, plaza El Cuzco, nueve días seguidos almorzamos y cenamos en grupo. Yo hablaba poco, decidí escucharlos, ellos tres charlistas exquisitos, Pardo Llada, Cabrera Infante y el poeta Heberto Padilla. Hablaban sin parar de Cuba, del exilio, del poeta Guillen, de Fidel, de las calles, bares y cabarets de La Habana y de Olga Guillot.



Antenoche, huyéndole a los noticieros, escuché tres CD de Olga Guillot, 24 boleros. Seductora ella cantando ‘El Son se fue de Cuba’ que nos molestaba a los amigos de la Cuba bloqueada por USA, por la CIA, por el imperialismo yanqui. Y repetíamos: “Fuera USA de Cuba” y la cantata de Carlitos Puebla que dice: “Soy cubano, sólo canto en español, del inglés yo solo digo… Yanqui Go-Home”.



Olga Guillot nos dividió a millones, aquí los anticastristas y allá los que aplaudíamos a Fidel, al cura Camilo Torres, al ególatra Che Guevara. La mayoría nos desencantamos de esa línea fallida que terminó en dictadura ordinaria. A Olga Guillot, anticastrista radical, le quitaron su país, jamás la dejaron volver a Cuba.



Hagan memoria: Pardo Llada, Mirador, Guantanamera, las visitas de García Márquez a su amigo Fidel. Y de postre escuchen boleros de la sensacional Olga Guillot olvidándose una hora de la política.

Pilas, hoy al tele-fútbol, en Madrid juegan el Real contra Atalanta con dos paisanos goleadores: Zapata y Muriel. Dos goles hará Duván Zapata, ¡será un hombre feliz y colorín colorao!