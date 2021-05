Mucho paro y poco laboro

Mayo 18, 2021 - 11:45 p. m.

2021-05-18

Por:

Poncho Rentería

Una balada italiana dice: “quien no labora no hace el amore”. No veo al mando de la poderosa ofensiva contra Duque y su Gobierno a gentes moderadas, con pulso político y peso intelectual. No están Diego Montaña Cuellar ni Gerardo Molina ni Nicolás Buenaventura ni Alfonso Barberena que eran socialistas cultos y aterrizados. “Hay lunáticos que creen que hoy pueden dar un golpe de mano y tomarse el poder como lo hizo Lenin en la Rusia de 1917, esa salida es aventurera”, esa frase es de cafetería universitaria o del escritor Jorge Semprun, jefe comunista español en tiempos de Franco.



Sube la agresividad verbal. Miles apoyan las marchas, para otros miles son una vagancia. Son cobardes los grupos de 60 manifestantes que linchan a ladrillazos a un sencillo campesino que se defiende con un escudo de plástico, ese agente de policía que se gana un sueldo mínimo y sus padres son gentes de mínima economía rural no busca peleas. Hemos visto por TV a “parches de 40 encapuchados” moliendo a ladrillazos a siete o nueve agentes de Policía indefensos, con toscos escudos de plástico. Los policías no se prestaron para el fraude con la Odebrecht, ellos son útiles, dirigen el transito, auxilian a ancianos.



Sube en Bogotá la agresividad. Hoy puede ser un día violento porque el Comando Nacional de Paro, ordenó a sus simpatizantes marchar cuando las ultimas 27 marchas por el centro bogotano y los transmilenios han terminado en bochinche, saqueos y cero transporte a los barrios populares.



Me pregunta mi vecino chileno, exdiplomático, en el Parque Japón: “¿ A los soberbios jefes sindicalistas les parece poquito el problemón que han montado? Le respondí que ellos son astutos, usan alegres frases de cajón. Escucho en radio a un político que dice: ”No lo duden, el paro-bloqueo está buscando la renuncia del presidente Duque, por eso piden medidas estrambóticas como el retiro del Esmad (que existe en 120 países) y el Ejercito de las calles .



¿Será que van tras el poder? Les diría no lo hagan, se encartan, se les cae encima la estantería. Ojo al salto al vacío. Así empezó la guerra civil española en el año 36 y puede repetirse en el Perú y Colombia. Los micrófonos libertarios, peligrosos. Mucho “personajón” iracundo los usa, tome xanax, haga deporte, haga yoga o trabaje que es lo urgente, el resto es paisaje y colorín colorado.

​