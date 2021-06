Mucho locato con parlante

Junio 01, 2021 - 11:45 p. m.

2021-06-01

Por:

Poncho Rentería

Jartísimo escribir sobre paros y violentos que lanzan ladrillazos mansalveros a humildes Policías. Jartísimo ver al expresidente Gaviria enojado con exministros, ministros en apuros y con el presidente Duque que bastantes problemones tiene. Gaviria pelea hoy para que no se tomen el Partido Liberal unos “habilísimos manzanillos”. Jartísimo leer el “show” que contra Colombia, su Policía y su Presidente monta el pantallero burócrata señor Vivanco desde Washington.



Me lo dijo mi vecino exdiplomático chileno: “peligroso darles micrófonos de radio y televisión a locatos encapuchados”. Me dijo más el chileno, paisano de mi admirado jefe Salvador Allende: “un noticiero, un portal o una emisora debe filtrar a quien entregan el micrófono”. Hoy en Colombia hay mucho espontáneo locato con parlante que incita a bloqueos, barricadas y cobra peajes urbanos bajo amenaza.



Mal librado sale el alcalde Ospina de Cali. Uno, habla mucho usando juegos poéticos muy confusos. Dos, sus amigos sindicalistas lo engañan porque le prometen pacifismo pero bendicen el bloqueo a Cali gritando teatralmente “nos están matando”. Insólito que en Cali montaran cuarteles llamados “de la Resistencia” en Meléndez y Siloé.



Suplican la Andi, Fenalco, Acopi y similares a don Diógenes, don Francisco Maltes y don Percy Oyola, los sindicalistas mandantes del paro, que desautorizen los bloqueos. Ellos exigen a Iván Duque encerrar en sus cuarteles al Ejercito colombiano y al Esmad, que existe en 88 países. Imposible darles eso. Señores del “Comité del Paro”: no exageren su talante desafiante, no cometan ese infantilismo político, son suficientes 33 días de broncas, desafíos, bloqueos y ladrillazos.



Mini-notas: veo enredado al “Comité de Paro”, los acusan de lentos-lentísimos, hasta de marrulleros. Otra: caliente entrevista con Andrés Pastrana en la emisora W invitando a un frente electoral contra Petro & Cia. Otra: el expresidente Uribe apoya a Duque, le pide aplicar la ley al incendiario. Otra: crece la lambonería trinera a Petro de “sapos” aspirantes a ser ministros… sí llegaran a ganar. Otra: Roy Barreras, auto-candidato presidencial, firmante del acuerdo en Cuba con las Farc, es muy inteligente pero insiste en desacreditarse, acusó a la Policía de disparar a los ojos de los jóvenes; Roy, hágase auto-crítica. Vi las marchas blancas, en Bogotá contra el bloqueo. Miles y miles sin ladrillazos ni papas-bombas y la TV bogotana muy tacaña para mostrarla.



Aleluya: en mi espacio de Caracol televisión fui enfático opinando: “Idiota y locata la pretensión de unos calenturientos revoltosos de tumbar al presidente Iván Duque, a esos ilusos en Bogotá les gritaron “Tuku-Suku” frase japonesa que traduce “tienen huevo”. No más bloqueos y colorín colorao.

