Los pillaron en avionadas

Julio 07, 2020 - 11:45 p. m. 2020-07-07 Por: Poncho Rentería

Ellos dos fueron altos dirigentes del fútbol nacional: los empresarios Joaquín Lozada Torres y Álex Gorayeb que se retiraron del curubito entre aplausos. Aplausos bien ganados porque los ‘tifosi’ del fútbol los vieron entregar su tiempo y su lucidez financiera para tener en Colombia un fútbol sin marrullas ni trampas ni árbitros débiles ante un ‘arreglito’.



Por la puerta grande salieron Álex Gorayeb y Joaquín Lozada Torres de sus tareas y lo celebro porque fueron, con María Clara Naranjo, mecenas generosos con mi Deportivo Cali, ‘el equipo amado’ de Pardo Llada.

Penoso este titular: “Aplican multas millonarias a los duros del fútbol por fraudes con la boletería del Mundial Moscú 2018”.



Es noticia ruidosa que los prohombres del fútbol colombiano Luis Bedoya, Ramón Jesurún, Álvaro González quizá pudieron conceder favoritismo a unos amigos que ganaron sumas multimillonarias especulando con las boletas. Aleluya, jugosa avionada de 300.000 pesos pasaron a un millón doscientos mil boleta VIP.



Fui víctima de esa trampa, con tres amigos viajé a Barranquilla al partido Brasil-Colombia y allá, ante la atracadora especulación, no compramos boleta, lo vimos por televisión perdiendo tiquete y hotel. Los fraudes no le hicieron daño a los herederos del Negro Perea (mi enemigo luego gran amigo), se lo hicieron a los aficionados que soñaron con patriotismo ver a sus ídolos Falcao, James, Cuadrado. Leyeron: ‘Agotada la boletería’.



Cuando el poderoso pereirano futbolero Luis Bedoya viajó hace tres años a Nueva York, la radio dijo que iba a un chequeo médico pero un fiscal gringo lo esperaba para preguntarle sobre la exclusividad del Mundi-Fútbol Brasil 2014 en televisión en 30 países incluida Colombia. Ayer estrenando tribuna radial, la dupleta Martín de Francisco y Hernán Peláez exigieron que los inculpados en el ‘escándalo boletas Barranquilla’ se retiren temporalmente y faciliten la investigación.

Petición elemental si queremos conocer a los autores de la avionada.



‘En líos la dirigencia del fútbol colombiano’ mientras en Europa se consagran Cuadrado, Cardona, Muriel, Mina & Cia. Hace 34 años dirigía la Dimayor un folclórico costeño, el ‘Mono’ McCausland que se pavoneaba con guardaespaldas en tres autos blindados del mismo color, ese nuevo ‘riquismo’ pasó a muchos dueños de equipos.



Aleluya: como parlamentario hice campaña contra el loco Mundi-Fútbol 86 en Colombia. Me apoyaron Belisario Betancur y diez parlamentarios sensatos. Lo renunció Belisario y seguimos aplaudiéndolo. Hoy para la Fifa tenemos dirigentes ‘no viables’. Que opinen los brujos y colorín colorado.