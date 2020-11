Los gringos y su presidente

Noviembre 03, 2020

Primero lo primero y ya está en el cielo con Frank Sinatra y Marilyn Monroe mi admirado Agente 007 Sean Connery el que me divirtió con sus películas inolvidables. Y voy a USA, allá la colonia caleña estuvo atenta al combate entre Biden y Trump. En la Florida anoche había tensión nerviosa, ganar allí era decisivo. Mi entrañable amigo Joaquín Lozada, siempre sensato y bien informado, no me dio un ganador pero anunció ‘voto finish’.



Escribo a medianoche y con el estudioso profesor Alfredo Rey Córdoba, dudamos que den ganador en USA antes de cuatro días. ¿Habrá acusaciones de fraude o en el recuento de los votos? Seguro que sí porque desde Miami, Orlando y Palm Beach denuncian que hubo compra de votos como ha pasado en La Guajira, en Sucre Guacarí, Jamundí y Buenaventura. Las campañas electorales gringas cuestan millonadas y ambos partidos reciben millonadas de dólares desde el gobierno, los banqueros y las constructoras.



Si ha perdido Joe Biden su derrota tiene un culpable, su hijo rumbero, el que montó un grosero tráfico de influencias con el marrullero gobierno de Ucrania donde se ganó muchos millones de dólares en torcidos contratos de gas. Esa avionada lo debilitó ante los votantes anticorrupción. Si perdió Donald Trump es por culpa de su talante buscapleitos y su ligereza de lengua poco prudente. Es un señor de pataletas que puede ordenar un misil contra Nicolás Maduro que sería gran estupidez.



Dudo que el presidente Trump acepte su derrota ante Joe Biden a quien llamaba “Joe el dormilón”. Bravo, son 57 periodistas de Colombia hoy en Washington y Nueva York aguantando frío por amor al oficio. Si gana Trump el partido del expresidente Álvaro Uribe lo celebrará como propio. Si gana Biden, la fiesta alegre será para el antiduquismo, el gavirismo, samperismo, roybarrerismo, ‘farcos’ y petristas.



“No existe pandemia ni Covid-19 en Colombia” y lo pruebo: están montando otro ‘paro nacional’ sindical y estudiantil dirigido por Fecode para el 19 de noviembre. Eso, según los industriales es populachero, ligerón e irresponsable en plena pandemia. Y para el cielo viajó don Horacio Serpa en hombros de su partido liberal al que sirvió mucho cuando el proceso 8000 lo estaba atropellando por esa loca charla telefónica de Alberto Giraldo con Mike Rodríguez Orejuela que grabó la DEA. Punto.



Aleluya, escucha una grabación tramposa que le hicieron a ‘Luigi’ Echeverri tesorero del uribismo y salió airoso porque allí se oye su regaño furioso a unas gentes que mal usaban el nombre del expresidente Uribe. A propósito, Uribe propone un referendo que arreglaría mucho este país. Punto. Uribe lanzó otra campaña que dice: “Ojo con el 2022” y quiere atajar al casi elegido presidente Gustavo Petro. Aquí finito y colorín colorado.