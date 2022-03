La vida nos da sorpresas

Marzo 15, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-15

Por:

Poncho Rentería

Nos lo decía en ‘El Corzo’ de Nueva York el filósofo Pedro Navajas: “La vida te da sorpresas, sorpresas nos da la vida”. Y fue bajísima la votación del Centro Democrático en el Valle, penosa. No eligieron senador al doctor Velazco, un eficiente congresista. ¿El Valle empresarial estaba con Petro? Eso me contaron. Sorpresa: la izquierda logró casi cinco millones de votos. Ni en tiempos del MRL, con López, Michelsen, aliado con los camaradas y el maestro Barberena, llegaron a la tercera parte.

Cinco millones a Petro, la compañera Francia, Benedetti, Alexander López, Luis Fernando Velasco & Cia. Suertudos.



Los 700.000 votos a la compañera Francia Márquez sonaron a bombazo.

Logró quitarle 700.000 votos al ‘Supremo Jefe’ Gustavo Petro Urrego.

Alerta, aterricen: jamás, César Gaviria, por expresidente y veterano liberal, haría alianzas como subalterno de Petro. Gaviria no dará nunca esa voltereta. Gaviria, con 71 años, de nada por la rebajita, cuida su trono histórico y termina con ‘Fico-Fico’.



¿Será Francia la vicepresidente de Petro? ¿O le darán la embajada en París? Lo veremos. Aún faltan 87 días y ganarle a ‘Fico-Fico’ pinta difícil.

Petro y Fico tienen tesis. Petro promete tren aéreo Buenaventura a Barranquilla. ¿Sueños o chiste de Almodóvar? No calculábamos que don Fico-Fico gustara tanto, le calculé un millón y metió dos millones largos.

El poder femenino lo elevó a ‘caudillo’ y de paso, por mechudo, le recomendó ir a la peluquería. ¿Quién le puso dos millones a Fico Gutiérrez? Su simpatía y el uribismo crónico de ‘closet’, ese que no discute, el que ganó el plebiscito con el ‘No’.



Otra sorpresa: que insultaron en el estadio de París a Messi y a Neymar, les llamaran ‘billeteros’ y ‘zánganos’. Injusto, ellos nos han hecho felices a mil millones. Pronto, Messi y Neymar derrochando talento callarán a esos histéricos que los insultaron porque quedaron ‘out’ de la Champion. Punto.



Ciertísimo: este servidor y 137 colegas nos pifiamos calculando votaciones. Le dábamos altísima votación al joven galanismo que ofrecía muchas mujeres y mil ecologistas, sus votos posibles se fueron al Pacto Histórico, fortín del petrismo y de Piedad Córdoba, hoy senadora con alegre turbante. El brujo sabio del periodismo, Juan Carlos Iragorri, ve dos finalistas: Petro y ‘Fico-Fico’. Buen duelo, son inteligentes, tienen orden mental, no se acaloran. Y a mi admirado Enrique Peñalosa, el mejor candidato, será presidente del 26 al 2030 y viva Peñalosa.

