La estupidez humana, gusta

Diciembre 15, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-15 Por: Poncho Rentería

Hace tres años, sostenían una cordial discusión política don Roberto Pombo director de El Tiempo y su entrañable amigo Juan Esteban Constaín. Estando un poco derrotado el payanejo talentoso, soltó esta frase: “Créeme Roberto, yo soy un terco admirador de la estupidez humana, a partir de ella, que ha sido abundante, la humanidad se ha corregido”, hoy la estupidez está de fiesta, tomen nota de lo dicho por el conferencista e historiador Constaín, autor de una biografía de Álvaro Gómez. La leí y no dudo que el hijo de Laureano fue víctima de una leyenda negra, de un linchamiento, de un exterminio de su imagen en operación muy calculada.



En navidades con carestía de billete y de ‘parné’, regalen aguinaldos sencillos que no obliguen a devolución, tortas de chocolate y café en pareja, o colección de mermeladas o un queso de buen ‘pedigree’ o un panetón. Fácil comprarlos y quedan divinamente como dicen las señoras Jai bogotanas. Los ancianatos y el cottolengo les dicen gracias si les colaboran.



Van 250 días de vida de internado. Cero fiestas, cero cocteles, cero vida nocturna rumbera y sin desfiles de moda ni alegrones cumpleaños. Por esa vida de convento que me impuso la pandemia y mi pareja Lulita Arango, gasto el tiempo en ‘bricolaje’, lecturas; veo archivos viejos, los gozo mucho. Aleluya: he visto 15 horas por televisión de Maradona. Asombra su genialidad y lo molían a zancadillas y no protestaba, era pacifista. Punto.



Me quedé frío al saber de ‘toque de queda en Cali’. Lo mismo ordenaron para italianos, ingleses y alemanes. No hay de otra. Ganó el bicho-virus. Hago memoria de esos diciembres caleños y yo era huésped en ‘Casa Pardo - Llada Calderón’, gozaba el patio soleado, los muebles cubanos, cuadros cubanos, libros cubanos, libros de Manuel Azaña, de Umbral, de la vieja Cuba, de Cabrera Infante. Pardo Llada, insigne glotón, ofrecía fríjoles moros y cristianos. Y en grupo, Mao, Gallego, Álvaro Bejarano, Bilardo, hablábamos de Maradona, del equipo amado y del América que lo comandaba el médico Gabriel Ochoa.



No soy voltiarepas en fútbol, mi equipo es el Deportivo Cali, pero me correría un fresco si el América es el campeón este año, la tiene difícil con Santa Fe que tiene garra de tigre en ayunas. Nada de besos, no intercambiar estornudos, a cuidarse y van 40 mil muertos por pandemia en Colombia, no entre a esa lista, a cuidarse, morir es hartísimo, evítelo.