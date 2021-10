Invasores en Bogotá y Cali

Octubre 12, 2021 - 11:45 p. m.

2021-10-12

Por:

Poncho Rentería

Ayer 12 de octubre el poder indígena mostró que manda en Bogotá. Desafió a la alcaldesa Claudia López, le rechazó suspender la invasión con cambuches y cocinas al histórico Parque Nacional con 709 adultos y 357 niños. Ese parque está en la Carrera Séptima con Calle 40, pegadito a la Universidad Javeriana, a la Casa del Valle y al barrio La Merced que paga predial estrato siete y está habitado, según la ultraizquierda, por la “oligarquía explotadora del pueblo”.



La invasión al histórico parque por los indígenas Embera fue calculada para arrinconar a la alcaldesa hoy anti-Petro beligerante. Los indígenas ayer 12 de octubre llamaron criminales a Cristóbal Colón a Isabel La Católica, Jiménez de Quezada y a Sebastián de Belalcázar. Los indígenas reclaman ser dueños de esas tierras, robadas a ellos por los españoles y sus “cipayos criollos”.



Doña Claudia López, alcaldesa de Bogotá, tiene un lío grande porque los ‘súper-jefes’ indígenas exigen para abandonar la invasión que les entreguen 500 viviendas dignas y con servicios públicos en Bogotá, ellos no planean regresar al Caquetá, Cauca o Nariño. Los indígenas sufren Bogotá, el frío y la falta de techo, les toca a ustedes los blancos darles vivienda digna antes de que invadan los parques de Chapinero, El Chicó y La Cabrera y si es en Cali, al parque Santa Mónica, la Plaza de Cayzedo, el parque del Perro y los centros deportivos en peligro de invasión.

Punto.



En Cali hay una fuerza combativa, ‘la primera línea’, que fue dueña de ‘La Sultana’ por 57 días con sus retenes libertarios. Ellos están ‘moscas’, viene algo grave: el Comité de Paro Nacional ordenó tomarse muchos parques en Cali y Bogotá el 28 de octubre. Le toca al alcalde Ospina evitarlo.



Leo en El País que el senador americano James Mc Govern denunció al mundo estar “muy preocupado por Cali donde han desaparecido líderes sociales”. Vea pues, un ‘gringo parlanchín’ en veloz visita se gradúa como ‘redentor del pueblo caleño’. A este gringo intruso vale repetir una trova de la izquierda sensata, la nuestra en otros años, que decía con el cubano Carlitos Puebla: “Del inglés yo no sé nada, solo hablo en español, del inglés yo solo digo: yanqui go home”. Avisados, Cali y Bogotá, a cuidar sus parques.

