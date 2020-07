Ese alcalde habló mucho

Julio 28, 2020 - 11:45 p. m. 2020-07-28 Por: Poncho Rentería

En Bogotá zumba el pánico porque ordenaron encierro total a los tocados por la diabetes, a los gordos y a los que tienen hipertensión. Quien tenga esos tres adornos, se gana un ticket a Mozambique, África, donde no hay virus. Lo veo y no lo creo, el mundo humillado por ese bicho-virus y la vacuna se la llevarán los países ricachones. Lo veo y no lo creo, llevamos 125 días desde que el presidente Duque nos puso en emergencia, no porque el ‘petrismo’ (hacia el poder en 2022) lo llamara ‘gobierno ilegítimo’, porque desde Europa venían hacia Colombia un millón de bichos-virus.



Hoy julio 29 en Bogotá seguiré a 30 metros el funeral del cálido burlón José Eduardo Peláez Vallejo, un ‘mompa’ alegre de los tiempos quinceañeros. Aleluya: sigue de personaje vistoso el alcalde de Medellín Daniel Quintero y no es por invitar caprichosamente a Medellín a 600 médicos cubanos, porque le cayó el odioso bicho-virus. Alcalde Daniel Quintero, me gustaría verlo sano para decirle al oído que no lance tantas ideas tontorras. Lo de traer médicos de Cuba le salió fatal, el expresidente Uribe se lo tumbó con un trino porque eso era asunto de la sobria canciller Claudia Blum.



Es noticia internacional en España, Miami, La Habana y Oslo Noruega, la compañera Griselda, hoy senadora con mucho poder en el Congreso. Es la viuda de don ‘Tirofijo’ Manuel Marulanda, fundador de las Farc. Ella sigue denunciando que Iván Duque gobierna con sabor dictatorial. Cálmese compañera Griselda, dictaduras las de Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela y la de Cuba que mandan a prisión a sus críticos, aquí hay carnaval de linchamientos y no pasa nada.



Aleluya: regia noticia, dos notablones de la burocracia costeña, exsecretarios de salud y educación, que en Córdoba se ganaron de afán 11.000 millones de pesos en mañosas jubilaciones de maestros, los condenó a 12 años de prisión el Tribunal de Cundinamarca. Saludable noticia, eso derrumba el decir de Miky Calero de que “en Colombia la justicia es sólo para los de ruana, Sacco Vanzetti, Santiago Medina, Santofimio & Cia.”.



Con Lulita Arango vivo 25 horas al día y me tiene vivo con su sabia y amorosa protección. Recomiendan a los maridos lavar cocina, baños y tender cama, es facilito si se ayudan con guaro, vino tinto y música, digamos ‘La Guantanamera’, gran herencia de Pardo Llada. Quien burla hoy ayudar a la mujer o novia-esposa, queda, según María Isabel Arabia, como un candidato al virus.



Sigan usando la mascarilla, no dejen de reír y colorín colorado.