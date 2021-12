El hijo del expresidente

Diciembre 07, 2021 - 11:45 p. m.

2021-12-07

Poncho Rentería

No crean que apunto a un hijo del expresidente Carlos Lleras, voy hacia Simón Gaviria, el hijo de la embajadora Anamilena y del jefe del Partido Liberal, César Gaviria. Antes de entrarme a la Casa Gaviria, les cuento que en mis años jóvenes tulueños aprendí del brillante profesor de la Eafit Humberto Vallejo Salazar unos ‘tips’ económicos que me han servido para entender lo de Cementos Argos, Nutresa, Sura y el bloque financiero antioqueño. De Humberto Vallejo aprendí qué es el PIB, la plusvalía, la deuda externa, la inflación, la Andi, Coltejer y los Echavarría.



Buenas-buenas: la familia Gilinski trae a Colombia una inversión de miles de millones de euros, informan que a los dueños accionistas de Nutresa les ofrecen compra a precio superior. Aleluya: los vendedores recibirán una monumental ganancia para fundar más empresas con sus hijos y yernos.



Simón Gaviria es hijo del expresidente Gaviria, economista de Pensilvania University, futuro candidato presidencial y amiguísimo de los banqueros Gilinski que planean invertir miles de millones en empresas antioqueñas. Aleluya: Simón Gaviria escribió en La República que la compra de Nutresa valora la compañía en 38% su valor en bolsa y que toca celebrar que lleguen al país más de $8 billones en inversión fresca. Lean bien: 8 billones de pesos.



El júbilo de Simón Gaviria por la inversión en Nutresa del grupo Gilinski lo llevó a escribir: “Es reconfortante que alguien siga creyendo e invirtiendo en el país. Ojalá hubiera menos compras de casas en Madrid y Miami y más entusiasmo por expandir plantas”. Allí censura Simón a los pesimistas que sacan sus fortunas. Punto.



Gran golazo periodístico de la revista Semana al lograr una extensa entrevista con el banquero Luis Carlos Sarmiento que deberían leer millones de colombianos porque es de alto interés. El magnate Sarmiento Angulo nítidamente opina sobre Iván Duque, el expresidente Uribe, Carlos Ardila, Julio Mario Santo-Domingo, la Justicia, la candidatura de Petro, el caso Odebrecht y datos personales: “Fui bachiller a los 15 años, no planeo jubilarme, llevo 68 años trabajando, duermo poco, mis empresas ocupan a 117.000 personas”. Léanla, les educa e informa. Estuve lúcido hoy, les informé de dos colosos financieros: los Gilinski y Luis Carlos Sarmiento, que combaten el pesimismo nacional, crean empresas, pagan miles de millones en impuestos y sirven al país combatiendo el desempleo. Y son tan exóticos que prefieren trabajar a tomar vacaciones.

