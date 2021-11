Contra Uribe hubo presión

Noviembre 16, 2021 - 11:45 p. m.

Y quien la denuncia al país fue el presidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares al admitir que hubo filtraciones, presiones, llamadas hacia los jueces en el caso Álvaro Uribe. Así, eso quedó más devaluado que el peso nuestro. Lo olvidé al saber de chuzadas telefónicas.



En el capitalismo estamos. No entiendo desde mi óptica que el magnate financiero Jaime Gilinsky se endeude con los bancos de Londres en siete mil millones de dólares para traerlos a Medellín y meterlos en una fábrica de alimentos en un país que tiene siete mil hombres armados fuera de la ley. Traerse a Colombia siete mil millones de dólares se llama ganas de trabajar, de hacer empresa, de ganar y reinvertir y eso es lo que necesita este país. Lo odioso, el paro laboral bloqueando vías, unos sindicalistas en llave con muchachones ultras. Punto.



Me sacó una carcajada un opinador radial porque dijo al aire: “Yo pensaba culpar al gobierno, pero todavía no se han rompido (sic) las relaciones de Irán y Colombia”… Ese ‘rompido’ me hizo reír, pifia tan humana como la del ministro. Sufrido ser ministro de Defensa, cada día matan a mansalva soldados y patrulleros policiales. Punto.



El alcalde de Cali, el doctor Ospina, se embarcó en un problemón por amoroso con los indígenas caucanos que le harán minga de cuatro días en Cali. Declaró que ellos tienen todo el derecho de recorrer la ciudad cuando les provoque. Pilas, llegarán a un barrio tranquilo 25 busetas repletas de compañeros indígenas con 17 mega camionetas blindadas haciendo sonar sus cornetas.



Alcalde Ospina, la candidata presidencial uribista Maria Fernanda Cabal le mandó a decir por la televisión que como usted es tan amoroso con la minga, demuéstrelo alojando en su casa a ocho indígenas. Alcalde Ospina: acepte alojar ocho indígenas en su casa caleña y le gana el round a la uribista candidata M.F. Cabal. Acéptele, no se arrugue. Punto.



Y siguen perdidos los setenta mil millones de la licitación internet Ministra Karen. Esa plata se evaporó. Pierden ustedes los paga-impuestos. Autogol del gobierno Duque y su ministra Karen Tic que no descubrieron los pillos a tiempo. El presidente Duque viaja por el mundo, lo reciben los grandes, use ese poder: rescate esos setenta mil millones que le quitaron a su gobierno en el Mintic. Rescátelos, presidente Duque, hay furia por eso.

