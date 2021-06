Bogotá raja a su Alcaldesa

Junio 29, 2021 - 11:45 p. m.

2021-06-29

Por:

Poncho Rentería

Por vivir en Bogotá debo darles una noticia ingrata: a doña Claudia López la vienen destituyendo, cada día le arrebatan el mando en barrios de un millón de habitantes como el Kennedy y Suba. Sufre Claudia el desafío de los adictos a tirarle ladrillazos y papas-bomba dinamiteras a los policías. La demagogia de Claudia criticando a Duque cada día, se le volvió auto-gol. ¿Y en Cali cómo marcha el alcalde Ospina? Lo siento, le destruyeron medio Cali y el MÍO. ¿Cuántos vándalos presos?



Hubo un respiro en el palacio presidencial, se cayeron dos baluartes de los antigobierno, uno: que al fin, 150 días después, mister Biden llamó a su aliado Iván Duque, no fue un saludito, charlaron en regio inglés 27 minutos. El uribismo resaltó que no fue una llamadita simplona, hablaron de prestamos millonarios, ayudas agrícolas y del atentado criminal al presidente Duque.



Llamada de 27 minutos, eso enterró ese tema frivolón que el periodismo anti-Duque sacaba a bailar para incomodar a la canciller Marta Lucía Ramírez y al casi exembajador Francisco Santos, dos columnas del gobierno en USA. Un senador de la ultra-izquierda, la comentó: “El imperialismo yanqui se quita la careta ante el represor Duque”. Qué pesado, frase cómica como de Woddy Allen en su película ‘Banana republic’.



Otro gol hizo este gobierno, con ayuda de la filantropía del imperialismo yanqui, el que de jóvenes deseabamos enterrar. Aleluya, nos regaló USA a los colombianos dos y medio de millones de vacunas, se lograron gracias a la terquedad del embajador Francisco Santos y la canciller Marta Lucía Ramírez que desde enero las venían pedaleando. Punto.



Por emisora UniValle me entrevistó en extenso Mario Fernando Prado. Tesa y vibrante. Buenas-buenas: tuve dos horas deliciosas en Bogotá, leí sin afanes y gozándolo un libro artístico genial: el paseo de la seductora Nieves y Consuelo Lago visitando los museos europeos, Nieves pintada por Picasso, Miró, Klee, Moodigliani, Monet y Botero. Lo descubrí en casa de la caleña Alejandra Sánchez-Castilla y lo gocé montones. Gran prólogo del talentoso Juan Gustavo Cobo. Aplausos para la autora Consuelo Lago por ‘Nieves en la historia del arte’. Punto.



La pandemia con música, Tv, tenis, Wimbledon y fútbol con 18 goles en Europa y Brasil, sale llevadera. No más esos tapabocas, quitan gracia y coquetería al mundo femenino, son fastidiosos y colorín colorao.

​