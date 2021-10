Bienvenidas las brujas

Octubre 26, 2021 - 11:45 p. m.

2021-10-26

Por:

Poncho Rentería

Viene el Halloween y llueven burlas del país hacia el urabeño ‘Otoniel’ que con mala uva se presentaba dizque de gaitanista para borrar su condición de pillo negociante de tierras, secuestros y sueños de ‘comandante triunfante’. No creo que ‘Otoniel’ llegue a USA, recuerden la formulita que salvó al intrépido ‘Santrich’.



Furia nacional al conocerse que unas IPS línea salud médica, estafaron con ‘falsos accidentes y lesionados’ al dinero público por $300 mil millones. Muchas de esas trampas sucedieron en Cali donde unos ‘calanchines’ simulaban accidentes de moto con falsas fracturas y sucios seudomédicos les daban validez.



Siguen en sus viejas pilatunas los prohombres de Sahagún y Lorica, alumnos de Los Ñoños y del poderoso Emilio Tapias. Presidente Duque, a usted lo vio el país en la televisión hace días dialogando en USA con el Banco Mundial y los banqueros de Nueva York, con ellos y con el FBI debe rescatarnos los $70 mil millones que su gobierno anticipó a los pillos de la licitación-internet colegial. Consiga ese rescate presidente, hay furia en los paga-impuestos. Punto.



Aliviemos esta columna con mi admirada Shakira que está tristona porque perdió su equipo futbolero Barcelona, el de su esposo Piquet. Muchas veces por TVE española Piquet declaró: “Nada que me gusta más en esta vida que derroten al Real Madrid”. Y este Real Madrid tiene humillado al Barcelona. Uffff.



Feo atropello al aficionado al fútbol en Cali, allí el América sufrió derrotas pero el hampa decidió romper sillas y el césped. Alcalde Ospina a salvar el estadio Pascual Guerrero de los guaches que mañana deben pagar cárcel por su violento matoneo. Les tienen fotos, a pillarlos.



Ahora vamos a Barranquilla. Estafa cómica y lamentable que denunció la emisora W Sánchez-Cristo. Un teso profesor de ‘Aerodinámica Espacial por censores’ en la Universidad del Atlántico rajó a 28 de sus 41 alumnos. Lo cómico-delictivo, a los rajados vía correos les ofrecieron este salvavidas: “Ajá, tú consignas quinientos mil barras y pasas sobrado, responde a este mail”. Negocio redondo del profe.



Están pillados, el profe sigue mudo, el rector embolatado, no se moja. Sólo falta que esos mediocres y futuros ingenieros pidan el premio Nobel a Suecia por su manerita de ganar las materias. En la Costa Caribe más Haiti, Cuba y Jamaica pasan cosas de película como de brujas en alegre Halloween y colorín colorao.

