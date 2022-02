Aída Merlano, en el paredón

Febrero 15, 2022 - 11:45 p. m.

2022-02-15

Por:

Poncho Rentería

Como faltan 27 días para elegir senadores y presidenciables, canto mi voto, ‘Equipo Colombia’ por Enrique Peñalosa, un lujo de presidenciable aplicado, insobornable, excelente alcalde de Bogotá. Peñalosa, el mejor en ‘Equipo Colombia’, y no tendré contratos, ni asesoría, ni puestos para amigos o esposa o primos. Punto.



Sexo, política, votos y de eso hablan hoy en Barranquilla. Y censuran al empresario Julio Gerlein Echeverría, prohombre del Country Club y la construcción, por unas casi relaciones sentimentales, tener una ‘querida’, con la seductora Aída Merlano. Aquí me acuerdo de un almuerzo en Cartagena para García Márquez, hace 15 años, lo ofreció Salvo Basile.

Allí, 12 personas, once horas, filetes de tiburón y escuchamos 87 vallenatos. Salvo le preguntó a Don Gabo cuál era su vallenato preferido.

Y respondió: “Que me perdonen las mujeres presentes, el autor es mi compadre Rafa Escalona donde dice déjenme gozar la vida, que los hombres son felices cuando parrandean sin que los regañen en la casa”.



En tierra costeña abundan los maridos extraviados y rumberos que tienen una novia que llaman ‘La querida’… Aquí, me obliga aclararles que el Nobel Don Gabo fue un tipo muy juicioso, organizado, aplicadísimo escritor ocho horas diarias, de pocos licores y cero amoríos fuera de casa. En la librería Nacional aún quedan ejemplares de ‘García Márquez en 33 entrevistas habla de García Márquez’ brillante ensayo-libro de Poncho Rentería, (Rentería Editores Ltda.) por bueno, me lo editó la revista Alternativa, dirigida por Enrique Santos, que lanzaron esta campaña: “Suscríbase a la revista Alternativa y reciba el libro García Márquez habla de G.G.M”. Fue efectiva, se vendieron tres mil suscripciones y yo quede muy vanidoso. Un mérito de ese libro: lo escribí en un hospital de Taskent (Uzbekistán) donde me internaron 57 días y antes de que García Márquez fuera al cielo como Premio Nobel.



Y como suenan rumores de fraude electoral, debo decirles que gracias a Carlos Lleras no se incendió Colombia el 19 de abril del año 70 porque ordenó: “Todos a su casa, ordené toque de queda”. Nos encerró cuando las turbas rojistas y el lumpen iniciaron el saqueo en Bogotá. Su orden ‘a la casa todos’, fue salvadora. Punto.



Hoy aniversario muerte sacerdote-guerrillero Camilo Torres Restrepo. Mal camino escogió y era un señorito de la oligarquía bogotana víctima del sarampión político. A votar por Enrique Peñalosa ‘Equipo Colombia’ y colorín colorao.