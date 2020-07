Ahora juega don Baltasar

Julio 21, 2020 - 11:45 p. m. 2020-07-21 Por: Poncho Rentería

Como no entiendo el exótico drama de la pandemia donde un simple bicho golpea medio mundo, voy a un tipo que yo aplaudí con emoción hace años y no es Joaquín Sabina, es el abogado don Baltasar Garzón. Es un abogado español que nos dio un gran regalo a los demócratas seguidores del presidente Salvador Allende, puso preso al ordinario Augusto Pinochet, quien bombardeó el palacio presidencial con Salvador Allende y sus amigos dentro.



Terror en Chile: ‘Pinochet ordena pena de muerte’. Ese titular se repetía. Hubo groseras quemas de libros, fue delito tener libros sobre la revolución cubana, de Eduardo Galeano, Lenin, Jorge Zalamea, Diego Montaña, Jorge Eliécer Gaitán, Nicolás Guillén, Silvio Frondizi y todo Neruda porque para el pinochetismo Pablo Neruda era un “terrorista al servicio del comunismo ateo”. Bravo Baltasar Garzón, allí ganaste, pusiste preso a Pinochet en Londres.



Hoy el jurídico Garzón defiende a un colombiano con pasaporte venezolano, Alex Saab, preso en un país exótico, Cabo Verde. Para una cárcel en Miami quiere llevárselo el FBI americano. Alex Saab, por íntimo banquero de Maduro, es un exquisito botín electoral para Donald Trump, le daría miles de votos ahora que está en derrota y pinta como perdedor electoral en su amada USA.



En encierro, pero no ocioso. Escribo varias columnas semanales, hago guiones televisivos, grabo mi tarea de Tv y preparo un libro informal, nada pretencioso, donde contaré lo que recuerde de vida y política y periodismo y de mis vivencias en Moscú, Londres y de soldado y de cercanos parientes en líos judiciales. Escribo unas memorias juveniles y se me cruzan los salesianos, el parque Boyacá, los billaristas, los pokaristas, Elvis Presley, James Dean, algunos cómicos bailarines como Tin-Tan- Pepe Victoria, Hugo Dávila Nacho Libreros, Pito Restrepo y los panderetos y otros que se tonificaban furiosos con el ron y eran pelietas.



Ocios y teclas, ya escribí de León María Lozano, de los futbolistas Cervino e Iroldo y de los tulueños poco prósperos por ser lecheros, tomateros o azucareros y de la calle Sarmiento, Nacho Cruz, los liberales perseguidos por liberales y con poca simpatía al poderoso jefe godo Salazar García. La memoria goza el encierro y sirve para recordar lo bueno y divertido y algún éxito que uno ha conseguido.



En el encierro sigan el canal televisivo 770 Directv, es el alemán y ver sus documentales y noticias en un banquete gustador, es como una chocolatina Milky Way. Lean, escuchen música clásica, eso los tranquiliza y colorín colorado.