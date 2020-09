Agarrón por silla vacía

Septiembre 15, 2020 - 11:45 p. m. 2020-09-15 Por: Poncho Rentería

Hay asistentes de altos funcionarios que meten el pie por dárselas de avispados. El asistente de la alcaldesa, el que mostró la televisión poniendo una cartulina en una silla vacía con el nombre del presidente Duque, terminó haciéndole daño a su jefe. ¿Buscaron mostrar al Presidente como incumplido? Así lo creyeron en el Palacio presidencial y lo calificaron de trampa e irrespeto al Presidente.



Una antipática pregunta me hicieron de una emisora bogotana y estaba brutísimo, eran las 5:45 de la mañana: ¿Usted que fue parlamentario y algo debe saber de la política, cree que la alcaldesa Claudia López busca apoyos electorales lanzándole vainazos al presidente Duque? Por la mala-uva de la preguntica me zafé respondiéndole: “No puedo, ni por el chiras le respondo eso, mi religión me prohíbe opinar de sexo, adulterios, política y de Claudia López y su esposa Angélica”. Muy molesta por mi respuesta, me tiró el teléfono.



Un 14 de septiembre en el año 1977, gobernando López Michelsen, hubo un ‘Paro general combativo’ que produjo 69 muertos, centenas de heridos y caos total en Bogotá. Resultó tan caótico como el del pasado miércoles en Bogotá donde incendiaron 37 buses y 59 centros policiales, algunos CAI, los que protegen al vecindario y a las mujeres de los maleados. Don Javier Ordóñez, muerto por el salvajismo de dos agentes policiales tenía mil dolientes en Cali, en su nombre 357 estudiantes y 597 vagos reventaron a piedra muchos semáforos y los restaurantes del Parque del Perro. ¿Hubo detenidos? No, pura ineptitud.



Soplan aires libertarios, soplan ganas de trabajar para no ser un ‘desempleado improductivo’. Mala noticia, se creció la ruptura entre el presidente Duque y la alcaldesa Claudia López, eso dará para más frases destempladas y zancadillas políticas. Quisieron mostrar al presidente Duque como indiferente a unos hechos de orden público y se sospecha que lo hicieron con sentido electoral y ventajista. Allí hubo penosas fallas de protocolo y mucho autobombo.



Que hoy le darán libertad al expresidente Álvaro Uribe. Muchísimo daño a la imagen de la altísima corte justiciera le hizo el proceso que llevó a la cárcel al expresidente porque hubo sospechosas chuzadas al celular del acusado. Libre Uribe, bajaría la tempestad política. Septiembre era el mes de los novios y toca reanimarlo desde hoy, y si tiene esposa, novia o amante, regálele una avioneta, una moto o un automóvil, todo fiado y dizque todo baratísimo.